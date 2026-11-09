Totodată, în cadrul şedinţei BPN s-au aprobat în unanimitate deschiderea negocierilor pentru fuziunea prin absorbţie a partidului Forţa Dreptei şi constituirea unor comisii de specialitate care să elaboreze propuneri liberale în domenii strategice, se arată într-un comunicat al partidului, citat de Agerpres.

„Din comisii vor face parte membri ai PNL, dar şi specialişti din afara partidelor politice pe care îi invităm să îşi aducă expertiza în vederea creării politicilor publice din România”, precizează sursa citată.

Negocierile cu Forţa Dreptei reprezintă prima etapă în constituirea Polului Modernizării, transmit liberalii. „Este direcţia stabilită inclusiv la Congresul PNL din iunie 2026 şi susţinută de majoritatea membrilor PNL”, se menţionează în comunicat.

Preşedintele PNL, Ilie Bolojan, a subliniat în şedinţa BPN că partidul îşi va folosi timpul în opoziţie pentru a construi o alternativă serioasă de centru-dreapta pentru alegerile din 2028, cu candidaţi credibili şi soluţii concrete de guvernare, se mai arată în comunicat.

PNL este obligat să restituie peste 14 milioane de lei la bugetul de stat

Printre datoriile Partidului Naţional Liberal figurează şi suma de 14 milioane de lei, bani cheltuiţi pentru promovarea cărţii fostului lider liberal Nicolae Ciucă, arată și News.ro.

PNL a pierdut definitiv un proces cu Autoritatea Electorală Permanentă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi este obligat să restituie la bugetul de stat suma de 14.117.378,04 lei.

Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente, Adrian Ţuţuianu, a declarat că AEP a fost în litigiu cu PNL pentru recuperarea sumei de 14 milioane de lei şi nu a putut proceda la executarea silită. El a precizat că a anunţat ANAF, după ce instanţa a dat hotărârea definitivă în dosar şi a adăugat că speră ca reprezentanţii Fiscului să înceapă procedura de executare silită.

Ulterior, ANAF a transmis că recuperarea oricăror creanţe bugetare se face conform procedurilor legale, indiferent dacă debitorii sunt persoane fizice, persoane juridice sau partide politice. Potrivit sursei citate, procedura de recuperare a creanţelor bugetare presupune mai multe etape, iar executarea silită nu reprezintă singurul mecanism legal.