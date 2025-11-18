Adrian Țuțuianu, propunerea PSD pentru AEP, la audieri în Parlament înaintea votului în plen. Ședință la ora 13:00

18-11-2025 | 09:26
parlament

Camera Deputaților și Senatul se vor întruni, marți, pentru numirile în Consiliile de administrație ale Societății Române de Televiziune (SRTv) și Societății Române de Radiodifuziune (SRR) și a președintelui Autorității Electorale Permanente (AEP).

Claudia Alionescu

Ședința este programată să înceapă la ora 13:00.

De asemenea, pe ordinea de zi a ședinței se află și reexaminarea Legii privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative, care face parte din pachetul doi de reformă pentru care Guvernul și-a asumat răspunderea și la care Curtea Constituțională a stabilit că anumite prevederi sunt neconstituționale.

Plenul Parlamentului urmează să adopte și proiectul de hotărâre pentru vacantarea unui post de membru neexecutiv în Consiliul Autorității de Supraveghere Financiară.

Luni seara, comisiile reunite pentru cultură au avizat favorabil propunerile președintelui României, Guvernului, PSD, PNL, USR, UDMR, minorități și ale salariaților pentru Consiliile de administrație ale SRTv și SRR.

vot diaspora
Măsuri pentru alegerile locale din 7 decembrie. Proiect pilot în Capitală pentru alegătorii cu dizabilități de vedere

Parlamentarii din comisii au acceptat doar câte una dintre propunerile făcute de AUR în aceste consilii, astfel încât AUR a rămas cu câte o singură propunere.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că grupurile parlamentare ale AUR din Senat și Camera Deputaților vor ataca la CCR repartizarea locurilor în Consiliile de administrație ale posturilor publice de televiziune și radio.

Totodată, marți dimineață vor avea loc audierile în comisiile juridice reunite pentru numirea unui nou președinte al Autorității Electorale Permanente, raportul urmând să intre la dezbatere și vot în plen.

Grupurile PSD l-au propus pentru această funcție pe Adrian Țuțuianu.

Revocarea lui Toni Greblă din funcția de președinte al AEP

În luna februarie, Parlamentul l-a revocat din funcția de președinte al AEP pe Toni Greblă care a precizat atunci că și-a mărit leafa cu 8.000 lei/lună din greșeală.

La acea vreme, au votat "pentru" 267 de parlamentari, 56 s-au exprimat "împotrivă", iar 71 s-au abţinut de la vot.

Polonezii îi caută pe autorii „actului de sabotaj fără precedent” de la calea ferată: „Un serviciu de informații externe”

Sursa: Agerpres

Etichete: sedinta, Parlament, conducere, aep,

