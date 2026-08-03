Preşedintele PSD a fost întrebat, luni după-amiază, dacă PSD susţine trecerea României la moneda unică europeană, relatează News.ro.

”E un demers sau e o ţintă pe care trebuie să o îndeplinim, la un moment dat, dar pentru asta trebuie să îndeplinim şi anumite criterii din punct de vedere economic. Şi lucrurile în acest moment, cred că acestea trebuie să ne preocupe: să avem stabilitate economică, să avem creştere economică, nu scădere, să avem lucruri care aduc bunăstare şi atunci, da, îndeplinim toate aceste criterii ca să trecem şi la Euro. E o ţintă pe care România o are, dar pentru asta trebuie să se îndeplinească multe lucruri până atunci”, a răspuns Sorin Grindeanu.

Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, la finalul săptămânii trecute, că există acord politic pentru păstrarea traiectoriei financiare asumate de România, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern, şi pentru trecerea la zona Euro.

"Există acord politic pentru elaborarea bugetului 2027, încă din toamna acestui an, pentru predictibilitate, indiferent de compoziţia politică a viitorului Guvern. Şi există acord politic pentru trecerea la euro. Viitorul Guvern, indiferent de compoziţia sa politică, împreună cu Banca Naţională, vor întocmi foaia de parcurs pentru următorii ani în care să facem toate acţiunile necesare pentru trecerea la euro", a transmis şeful statului.