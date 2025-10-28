Guvernul mai are doar o lună să „reformeze” pensiile magistraților. România riscă să piardă 231 de milioane de euro din PNRR

28-10-2025 | 20:09
România riscă să piardă 231 de milioane de euro din fondurile PNRR, dacă legea pensiilor speciale nu este adoptată până pe 28 noiembrie.

autor
Robert Hoară,  Teodora Suciu

După mai multe săptămâni de negocieri și tensiuni, liderii Coaliției s-au întâlnit din nou, marți, pentru a încerca să ajungă la o soluție comună.

Întâlnirea s-a transformat însă, într-o nouă rundă de reproșuri și atacuri între liderii PSD și PNL.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu a declarat că există un blocaj între Guvern și instituțiile din Justiție și că este nevoie de asumare politică pentru a ieși din impas.

În caz contrar, legea ar putea fi respinsă din nou de Curtea Constituțională, iar banii din PNRR ar fi pierduți.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Ne dorim să terminăm până în 28 noiembrie cu noua lege, inclusiv cu promulgare. Astfel încât să nu pierdem banii europeni. Și ne dorim ca toate aceste lucruri să fie făcute în perioada următoare. În aceste zile noi stăm. Așteptăm, motivarea de la CCR. Propunerea noastră este următoare. Haideți în aceste zile când așteptăm motivarea de la CCR să lucrăm. Să nu stăm”.

În urmă cu câteva zile, Sorin Grindeanu s-a întâlnit separat cu reprezentanții magistraților, un gest care a stârnit critici dure din partea colegilor de Coaliție.

Mircea Abrudan, președintele Senatului: „Nu cred că fac bine aceste discuții în paralel pentru că asta arată că această coaliție nu funcționează în parametrii corecți. Câtă vreme decidem ceva în coaliție, cred că coaliția în ansamblu ar trebui să discute cu cei din domeniul justiției, nu altcineva separat”.

Cei din USR spun la rândul lor că înființarea unui grup de lucru doar amână decizia, în loc să facă o schimbare reală.

Ștefan Pălărie, senator USR: „USR este de acord cu realizarea unui dialog în societate, nu este de acord cu tergiversarea reformelor prin tertipuri. Așa cum spunea vicepreședintele UDMR, dacă vrei să omori ceva, creează un comitet și lasă să dezbată 3-4 luni”.

Corespondent PRO TV: „Varianta de lucru a social-democraților prevede ca pensiile magistraților să fie de 75% din ultimul salariu net, față de 70%, cât era stabilit în legea respinsă. În plus, perioada de tranziție ar urma să fie extinsă de la 10 la 15 ani. În schimb Ilie Bolojan le-a transmis social-democraților că o astfel de măsură ar putea crea un precedent, permițând și altor categorii profesionale să vrea în viitor să își negocieze pensia”.

Pe de altă parte, Ilie Bolojan a transmis că, pentru a se asigura că noul proiect de lege va trece de controlul constituțional, Guvernul va aștepta motivarea Curții.

Sursa: Pro TV

Etichete: PNRR, pensii speciale, coalitie,

Dată publicare: 28-10-2025 19:46

Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan pentru postul vacant de viceprim-ministru. „Țara are nevoie de toate energiile”
Stiri Politice
Oana Gheorghiu, propusă de Ilie Bolojan pentru postul vacant de viceprim-ministru. „Țara are nevoie de toate energiile”

Prim-ministrul Ilie Bolojan a trimis marţi Administraţiei Prezidenţiale propunerea pentru ocuparea postului vacant de viceprim-ministru, în persoana Oanei Gheorghiu, co-fondatoare şi co-preşedintă a Asociaţiei Dăruieşte Viaţă.

