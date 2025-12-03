România, mai aproape de OCDE. Nicușor Dan a promulgat o lege care îi obligă pe parlamentari să fie mai transparenți

Stiri Politice
03-12-2025 | 07:26
Nicusor Dan
Agerpres

Întâlnirile dintre parlamentari și terți trebuie să fie înregistrate în Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), potrivit unei legi promulgate de președintele Nicușor Dan.

autor
Adrian Popovici

„Am promulgat recent Legea pentru modificarea Statutului deputaților și senatorilor, un pas decisiv pentru creșterea transparenței și integrității în procesul legislativ și un element cheie în îndeplinirea standardelor OCDE asumate de România. Legea introduce Registrul Unic al Transparenței Intereselor (RUTI), o platformă publică menită să asigure un dialog deschis și echitabil între parlamentari și reprezentanții societății”, a transmis președintele.

Potrivit acestuia, principalele prevederi ale noii reglementări includ obligativitatea înregistrării întâlnirilor dintre parlamentari și terți în RUTI cu 48 de ore înainte. În cazul întâlnirilor neplanificate, acestea vor fi înregistrate în termen de 48 de ore de la desfășurare.

Legea definește cine sunt terții cu care pot avea loc întrevederi: reprezentanți mandatați ai entităților cu activitate de advocacy, public affairs, organizații neguvernamentale, patronale, sindicale, camere de comerț sau alte structuri cu interes legitim într-o inițiativă legislativă aflată în procedură.

Totodată, sunt stabilite sancțiuni pentru nerespectarea prevederilor: avertisment scris pentru parlamentari și eliminarea terților din RUTI.

Citește și
parada 1 decembrie
Nicuşor Dan: Astăzi m-au impresionat bucuria şi numărul mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei

Curtea Constituțională a confirmat caracterul constituțional al legii, subliniind că aceasta respectă principiile statului de drept, calitatea legiferării și mandatul reprezentativ al parlamentarilor.

Promulgarea acestei legi întărește angajamentul României pentru un proces decizional transparent și responsabil și reprezintă încă un pas important în avansarea parcursului de aderare la OCDE, a subliniat șeful statului.

Ce termen are Comisia Europeană pentru evaluarea reformelor României în PNRR. Riscăm să pierdem sute de milioane de euro

Sursa: Agerpres

Etichete: nicusor dan, parlamentari, ocde,

Dată publicare: 03-12-2025 07:26

Articol recomandat de sport.ro
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
OFICIAL Premieră în fotbalul românesc, anunță FRF!
Citește și...
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO
Stiri Politice
Nicuşor Dan, la recepţia de la Cotroceni: România e o ţară coruptă, iar românii au dreptate când sunt revoltaţi. VIDEO

Președintele Nicușor Dan a afirmat luni seară, la recepția de Ziua Națională de la Palatul Cotroceni, că România este o țară coruptă și că românii au dreptate să considere că statul nu arată voință reală în lupta împotriva corupției.

Nicuşor Dan: Astăzi m-au impresionat bucuria şi numărul mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei
1 decembrie
Nicuşor Dan: Astăzi m-au impresionat bucuria şi numărul mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei

Preşedintele Nicuşor Dan afirmă, într-un mesaj pe pagina sa de Facebook, că de Ziua Naţională l-au impresionat, la Arcul de Triumf, „bucuria şi numărul atât de mare al românilor care au venit să trăiască împreună emoţia paradei”.

Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși
Stiri actuale
Mesajul primarului din Alba Iulia, după incidentele de Ziua Națională: Cei care au huiduit nu sunt localnici, au fost aduși

Primarul municipiului Alba Iulia, Gabriel Pleșa, a comentat incidentele din capitala Marii Uniri, când premierul Ilie Bolojan a fost huiduit, iar depunerea coroanelor de flori de către președintele Nicușor Dan a stârnit reacții de dezaprobare.

Recomandări
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele
Stiri Politice
Guvernul și-a asumat din nou răspunderea în Parlament pe legea pensiilor magistraților, după ce a respins toate amendamentele

Executivul şi-a angajat răspunderea în Parlament pe proiectul privind pensiile speciale ale magistraţilor. Marți dimineață, Guvernul nu a aprobat niciun amendament din cele 42 depuse de parlamentari la proiectul reformei acestor pensii.

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne
Stiri actuale
Criza apei din Prahova și Dâmbovița ar fi fost previzibilă. Oamenii stau la coadă pentru puțina apă din cisterne

Criza apei din Prahova și Dâmbovița ia proportii și lovește acum inclusiv sectorul energetic. OMV Petrom a oprit centrala electrică de la Brazi, esențială pentru sistemul național, din lipsă de apă.

Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții
Stiri externe
Trimișii lui Trump nu au reușit să îl convingă pe Putin, la Kremlin. La ce nu a renunțat liderul rus în cele 5 ore discuții

Reuniunea dintre emisarul american Steve Witkoff şi preşedinele rus Vladimir Putin, care a durat cinci ore, marţi, la Kremlin, a fost catalogată drept ”productivă” de către emisarul rus în probleme economice internaţionale Kirill Dmitriev.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 02 Decembrie 2025

50:10

Alt Text!
La Măruță
02 Decembrie 2025

01:30:27

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Decembrie 2025

01:46:52

Alt Text!
Romania, te iubesc!
30 de ani și povestea continuă

43:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28