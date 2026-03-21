România a adoptat cel mai întârziat buget din ultimii 20 de ani. Aleșii s-au mișcat mai lent decât în criza din 2009

România are, în sfârșit, buget pentru 2026, însă momentul adoptării marchează un record negativ în ultimii 20 de ani. Proiectul a fost votat în Parlament după patru zile de negocieri în comisii și la 79 de zile de la începutul anului.

Adrian Popovici

Bugetul a trecut cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă” și o abținere, iar în același pachet a fost adoptată și Legea bugetului asigurărilor sociale. Premierul Ilie Bolojan a declarat că documentul reflectă reformele asumate de Guvern – de la reorganizarea administrației până la reducerea cheltuielilor publice și modificările privind pensiile speciale.

Dincolo de vot, calendarul adoptării plasează anul 2026 pe primul loc în clasamentul întârzierilor din ultimele două decenii. Bugetul a fost promulgat pe 20 martie, cu +79 de zile de la începutul anului. Următoarele cele mai mari întârzieri au fost înregistrate în 2021 (+52 de zile) și în 2009 (+51 de zile).

Echipa Știrile ProTV a făcut o analiză a cifrelor pe care a fost fundamentat bugetul pe 2026.

Comparația cu 2009 este relevantă în contextul întârzierilor legate de adoptarea bugetului din acest an. Atunci, România adopta bugetul în plină criză financiară globală, declanșată după prăbușirea Lehman Brothers în septembrie 2008. Recesiunea severă care a urmat a afectat economiile din întreaga lume, inclusiv România, și a generat instabilitate politică majoră în Europa.

Chiar și în acel context excepțional, bugetul României a fost adoptat mai devreme decât în 2026, diferența ajungând la aproape o lună.

Datele istorice arată că, în majoritatea cazurilor din ultimele două decenii, bugetele au fost aprobate înainte de începutul anului sau în primele săptămâni din ianuarie. În perioada 2005–2024, cele mai multe legi bugetare au fost adoptate în decembrie, uneori chiar cu peste o lună înainte de 1 ianuarie.

Cum a fost adoptat bugetul în ultimii 20 de ani

2005 - 12 noiembrie 2004

2006 - 01 decembrie 2005

2007 - 20 decembrie 2006

2008 - 20 decembrie 2007

2009 - 20 februarie 2009

2010 - 14 ianuarie 2010

2011 - 22 decembrie 2010

2012 - 15 decembrie 2011

2013 - 07 Februarie 2013

2014 - 04 decembrie 2013

2015 - 21 decembrie 2014

2016 - 15 dembrie 2015

2017 - 07 februarie 2017

2018 - 22 decembrie 2017

2019 - 15 februarie 2019

2020 - 23 decembrie 2019

2021 - 21 februarie 2021

2022 - 22 decembrie 2021

2023 - 14 decembrie 202

2024 - 20 decembrie 2023

2025 - 05 februarie 2025

2026 - 20 martie 2026

