România a adoptat cel mai întârziat buget din ultimii 20 de ani. Aleșii s-au mișcat mai lent decât în criza din 2009

Bugetul a trecut cu 319 voturi „pentru”, 104 „împotrivă” și o abținere, iar în același pachet a fost adoptată și Legea bugetului asigurărilor sociale. Premierul Ilie Bolojan a declarat că documentul reflectă reformele asumate de Guvern – de la reorganizarea administrației până la reducerea cheltuielilor publice și modificările privind pensiile speciale.

Dincolo de vot, calendarul adoptării plasează anul 2026 pe primul loc în clasamentul întârzierilor din ultimele două decenii. Bugetul a fost promulgat pe 20 martie, cu +79 de zile de la începutul anului. Următoarele cele mai mari întârzieri au fost înregistrate în 2021 (+52 de zile) și în 2009 (+51 de zile).

Echipa Știrile ProTV a făcut o analiză a cifrelor pe care a fost fundamentat bugetul pe 2026.