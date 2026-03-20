Scindarea din tabăra „puterii” rămâne, însă. PSD, PNL și USR fac ședințe separate săptămâna viitoare ca să-și testeze relația din coaliție.

După ore tensionate de discuții în comisiile de specialitate, legea bugetului a ajuns joi seara la dezbaterile din plen. Liderii partidelor și-au făcut încălzirea cu discursuri țintite spre adversarii politici.

Sorin Grindeanu, președintele PSD: „Am fost acuzați că am face înțelegeri pe sub masă în afara coaliției. Fals! Niciun amendament AUR nu a fost votat de PSD. (...) Unde am semnat noi din coaliție că vom susține mitralierea economiei din toate pozițiile?”

George Simion, președintele AUR: „Robin Hood care ia de la bogați și dă la săraci, de fapt în realitatea din România este reprezentat de Grindeanu Baba și cei 40 de hoți. Domnu’ Grindeanu nu știu daca aveti ceasul la mâna sau l-ati bagat in buzunar”.

Ilie Bolojan, premierul României: „Uitându-mă la colegii mei din Guvern și mai ales la colegii mei din PSD, mi-e rușine de rușinea lor și de situațiile în care sunt puși”.

Anamaria Gavrilă s-a supărat după ce o deputată a îndrăznit să ia cuvântul la tribună în numele Partidului Oamenilor Tineri.

Anamaria Gavrilă: „Stai în banca ta, stai în banca ta! Sau dați-vă demisia! Când zice POT, Nu ieși acolo, nu ieși acolo!”

Apoi a început dezbaterea amendamentelor. Puterea a sperat ca votul final se va da mai repede, doar că AUR a cerut timp de dezbatere pentru aproape fiecare din cele 1354 de amendamente pe care le-a depus.

Corespondent Știrile ProTV: „Pe aleși i-a prins miezul nopții în Casa Poporului încercând să finalizeze dezbaterea proiectului de buget”.

Pauză de masă în timpul dezbaterilor pe buget

Ca să nu ațipească în bănci, unii aleși s-au plimbat prin sală, alții au stat cu ochii în telefon. Cum ziua a fost lungă, au luat o pauză de shaorma. Într-un final, ședința a fost abandonată la ora trei dimineața și reluată șapte ore mai târziu, pentru votul final.

Deși coaliția adună 310 aleși, nu toți au fost prezenți, așa că legea bugetului a beneficiat și de sprijinul unor parlamentari din opoziție, de la SOS România, POT și neafiliați.

Ilie Bolojan, premierul României: „Mă adresez partenerilor instituționali, agențiilor de rating și instituțiilor financiare, că România demonstrează prin acest buget că este un partener responsabil. Le mulțumesc românilor pentru eforturile din această perioadă”.

Cea mai importantă modificare o reprezintă majorarea pachetului de solidaritate. 2,8 milioane de pensionari și aproape 300.000 de copii din familii monoparentale ori cu venituri reduse sau copii cu dizabilități vor primi ajutoare financiare.

Corespondent ProTV: „Trei luni, atât i-a luat Guvernului să găsească formula de compromis a bugetului. Un proiect de lege întors pe toate părțile, în comisii, scris și rescris zile la rând. Buget care a bătut recordul celui mai întârziat din ultimii 20 de ani. Acum, următorul pas e să ajungă la promulgare la președintele României, Nicușor Dan, iar mai apoi va fi publicat în Monitorul Oficial”.

AUR a anunțat deja că va ataca la Curtea Constituțională legea bugetului. Iar partidele de la putere n-au încheiat lupta din coaliție.

Corespondent Știrile ProTV: „Cei din PSD au anunțat că luni vor avea o ședință în care, alături de membrii partidului, vor analiza întreaga activitate guvernamentală din aceste luni, dar și modul în care s-au înțeles partidele din coaliție. Sorin Grindeanu a declarat că va exista și un vot în urma căruia social-democrații vor anunța dacă își mai doresc să rămână la guvernare alături de Ilie Bolojan, în funcția de premier”.

Tot luni, PNL și USR au ședințe interne, în care vor analiza dacă PSD a încălcat protocolul coaliției.