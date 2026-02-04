„Mă irită, pentru că toate majorările au venit în urma unui deficit lăsat de un guvern la care a participat și domnul Kelemen”, a reacționat Dominic Fritz, de la USR. În schimb, liderii PSD susțin demersul UDMR și cer o discuție în coaliție. La rândul său, premierul Ilie Bolojan a transmis că analizează posibilele modificări, împreună cu cei de la Finanțe.

La o lună după ce au intrat în vigoare noile impozite locale, UDMR cere să li se permită primarilor să taie 50% din majorări. Asta după ce în județele conduse de maghiari, la sfârșitul săptămânii trecute, au fost proteste pentru că au crescut taxele locale, în unele cazuri cu peste 100% față de 2025.

Noi am fost anunțați de ministrul Finanțelor că aceste creșteri nu vor depăși 70%, spune Kelemen Hunor.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Guvernul să lase posibilitatea consiliilor locale să-și revină asupra deciziilor luate în decembrie, în sensul de a oferi o reducere de până la 50% între limitele stabilite de Guvern”.

Reporter: „Ce v-a spus premierul Bolojan?”

Kelemen Hunor: „A cerut răgaz să vorbească cu cei de la Finanțe. E un om dur, un om care are niște idei foarte bine conturate, dar în ultima perioadă am văzut că este un om deschis la dialog”.

Anunțul UDMR împarte în două coaliția

Cei de la PSD văd propunerea lui Kelemen Hunor ca fiind rațională și cer o discuție între lideri la Palatul Victoria. În schimb, președintele USR, Dominic Fritz, nu susține modificările cerute de maghiari și îi amintește lui Kelemen Hunor că a contribuit la creșterea deficitului bugetar.

Dominic Fritz, președintele USR: „Unele intervenții din spațiul public mă irită, pentru că nu era o situație care a căzut incert, nu a fost o plagă biblică, a fost un deficit care a venit tot așa în urma unor decizii ale unui guvern la care a participat și domnul Kelemen, la care a participat și domnul Grindeanu”.

Totuși, și USR, și UDMR transmit la unison că n-au știut de decizia adoptată de Guvern, prin care statul nu mai plătește prima zi de concediu medical. Așa că o vor abrogată. O mână de ajutor ar putea veni de la CCR, care are pe masă sesizarea Avocatului Poporului.

Kelemen Hunor: „Nu știu de unde a apărut, sincer. Trebuie plătită prima zi de concediu medical, trebuie găsite soluțiile”.

Reporter: „Dacă Executivul nu răspunde afirmativ la cerințele populației, unde se poate ajunge cu această coaliție de guvernare?”

Kelemen Hunor: „Când ai pierdut susținerea, ai pierdut guvernarea, punct”.

Interviurile pe larg cu Kelemen Hunor și Dominic Fritz pot fi urmărite pe site-ul nostru, știrileprotv.ro, și pe voyo.