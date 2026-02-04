Întrebat, marți seară, la Digi24, dacă PSD blochează reformele, așa cum afirmă și premierul Ilie Bolojan, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a precizat că există multe discuții în coaliție, dar că nu poate spune că blocajul s-ar datora PSD.

Kelemen Hunor: „Discuțiile sunt necesare, dar se pierde prea mult timp”

„Sunt discuții, dar n-aș spune că blochează. Discuțiile, de obicei, sunt necesare. Dar, într-adevăr, pe anumite chestiuni, a depășit această coaliție orice așteptare, în jos. De cinci luni de zile să discuți două proiecte de legi, administrația locală și centrală și pachetul economic, e cam mult. Au fost foarte puține măsuri de reformă adevărată, dacă e să vorbim de reforme. Au fost corecții dorite, nedorite, necesare, foarte necesare pentru a echilibra bugetul”, a declarat liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Rotativa din 2027 și poziția PSD

Întrebat dacă PSD se teme că PNL nu va respecta înțelegerea privind rotativa de premier în 2027, Kelemen Hunor a răspuns că ar fi prea devreme și lipsită de logică o astfel de atitudine din partea social-democraților.

„Dacă vrei să joci politic pe rotativă, cu care eu nu am fost de acord de la bun început, asta ar trebui să faci cel mai repede la bugetul anului 2027, nu acum. Acum, dacă cineva încearcă și gândește rațional în această lume devenită irațională, PSD ar avea interesul să-l împingă pe Ilie Bolojan să facă cât mai mult din ce e de făcut, nu ca să frâneze. De aceea, eu nu cred în această logică, pur și simplu nu se susține. Eu înțeleg simpatiile, antipatiile, dar, logic, rațional gândind, PSD ar trebui să fie cel care spune «Hai, Ilie, fă, fă, du-te»”, a precizat Kelemen Hunor.

El este convins că rotativa se va face în 2027 și că nu are niciun dubiu, pentru că „e scris pe hârtie”.

PSD cere adoptarea rapidă a pachetelor economice

Partidul Social Democrat a decis, duminică, în ședința Consiliului Politic Național, să susțină adoptarea, în regim de urgență, a pachetului de relansare economică și a pachetului de solidaritate. Social-democrații arată că adoptarea imediată a pachetelor este absolut obligatorie, nu negociabilă.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis un avertisment pentru toți cei responsabili, afirmând că limita de suportabilitate a fost deja depășită.

Social-democrații propun un set de măsuri cu un impact bugetar total de 3,39 miliarde de lei, care vizează peste 5 milioane de beneficiari.