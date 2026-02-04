Într-un interviu realizat de corespondentul PRO TV Constantin Toma pentru ȘtirileProTV.ro, președintele USR Dominic Fritz a declarat că nu este de acord cu propunerea colegului sau de la guvernare, Kelemen Hunor.

Fritz a explicat faptul că a fost o decizie asumată de Guvernul Bolojan, din care face parte și UDMR, însă, în opinia sa, ”nu putem acum să rezolvăm o problemă într-o parte, dacă cu asta creăm alte probleme”.

Liderul USR a subliniat faptul că, dacă Guvernul Bolojan va da înapoi, atunci ”cineva trebuie să explice cum altfel să rezolvăm problemele financiare și bugetare pe care le are această țară”.

Dominic Fritz: ”Da, bineînțeles că toată lumea, teoretic, vrea să scădem taxele. Faptul că taxele, impozitele locale au crescut atât de brusc anul acesta se datorează în primul rând lașității guvernelor anterioare, să nu adapteze aceste taxe și impozite locale realității. De aceea a fost acuma un salt foarte mare. Dar a fost o decizie pe care până la urmă ne-am asumat-o ca guvern, care cu siguranță a produs niște efecte dificile pentru mulți cetățeni în această țară. Doar că nu putem acuma să rezolvăm o problemă într-o parte, dacă cu asta creăm alte probleme. Și adevărul este că dacă dăm înapoi cu această decizie, cineva trebuie să explice cum altfel să rezolvăm problemele financiare și bugetare pe care le are această țară.

Cu ce, noi, din partea USR, nu vom fi de acord niciodată, este să rezolvăm aceste probleme pe spinarea următoarei generații. Adică nu putem să creștem deficitul, dimpotrivă, avem o obligație extrem de acută, morală și politică, de a scădea deficitul masiv. Și, tocmai de aceea, orice propunere care, nu știu, ori ne scade din venituri, ori ne creștere în cheltuieli, trebuie să vină și cu o propunere. Cum facem asta fără să creștem deficitul?”

Reporter: Deci nu sunteți convins că împărtășiți aceeași idee ca UDMR?

Dominic Fritz: ”Noi suntem deschiși să ascultăm. De principiu, există în legile fiscale o regulă foarte simplă, până la sfârșitul anului stabilești taxele și impozitele pentru anul viitor. Acest dute-vino nu cred că este corect față de cetățeni, față de firme, trebuie să avem predictibilitate. Dar, încă o dată, sunt gata să ascult argumentele. De ce o decizie luată, acuma, dintr-o dată nu mai este bună? Dar argumentele trebuie să se bazeze pe niște cifre. De unde să vină banii, dacă acuma dăm înapoi?”

USR, săgeți la adresa UDMR: ”Oricine zice că n-a cunoscut textele de lege își subestimează propriile capacități”

Președintele USR a lansat și câteva ”săgeți” la adresa colegului său din UDMR, după ce Kelemen Hunor a afirmat, într-un interviu acordat ȘtirileProTV.ro, că nu a știut că unele taxe și impozite se vor mări mai mult de 70%.

Dominic Fritz: ”Oricine zice că n-a cunoscut textele de lege sau n-a avut resursele necesare să facă cumva un calcul ce înseamnă asta în realitate, cred că, nu știu, își subestimează propriile capacități. Și trebuie să și spunem, pentru că aceste creșteri sună foarte spectaculoase, dar cifrele absolute, nu știu, eu, pentru mașina mea, un Skoda de, nu știu, de acum 10 ani, plătesc 126 lei impozit pe an. Post, nici nu știu cât, cum am crescut, poate am plătit ,nu știu, 50 lei anul trecut, poate s-a dublat, dar 126 lei nu este o sumă cu care acuma, nu am putea să să trăim.”

Reporter: Dar este adevărat că în interiorul coaliției, în discuțiile pe care le-ați avut în aceste luni, ministrul Finanțelor a venit și a spus că aceste impozite nu vor fi mai mari de 70%, nu vor crește cu mai mult de 70 de procente?

Dominic Fritz: ”În comunicarea publică a fost această ... ancore, să zicem, de comunicare cu 70%, dar cine s-a uitat la textul de lege trebuia să-și dea seama. Adevărul este că mai ales pe partea de mașini hibride, acolo s-au întâmplat niște niște inadvertențe, nu știu dacă au fost greșeli intenționate, pe care inclusiv noi le-am semnalat, care n-au mai fost luate în considerare, pe care cred că trebuie să le corectăm cu următoarea ocazie. Dar următoarea ocazie, încă o dată, dacă respecți baza Codului Fiscal, este anul viitor.”

Nici USR nu este de acord cu neplata primei zile de concediu, aprobată de Guvernul din care face parte

În mod ironic, la fel ca și UDMR, nici USR nu este de acord acum, după ce măsura a fost deja adoptată de guvernul din care face parte, cu neplata primei zile de concediu medical.

Reporter: O altă problemă ridicată de Kelemen Hunor este acea neplată a primei zile din concediul medical. Spunea domnia sa că nu a știut de această măsură. S-a știut, s-a discutat în coaliția de guvernare, atunci când s-au făcut planurile pentru pentru anul 2026?

Dominic Fritz: ”Nici noi nu suntem foarte fericiți cu această măsură. Cred că sunt mulți oameni care depind de asta. Mai mult decât atât, nu știu, fraudele, poate nu sunt fix acolo unde cineva și-a o zi de concediu, ci mai degrabă acolo unde cineva lipsește pentru un timp foarte mult. A existat la moment dat o discuție și într-adevăr, nu și din punctul nostru de vedere, nu a fost neapărat o concluzie foarte clară. Deci și colegii mei din USR au fost surprinși.”

Reporter: Dar a fost introdusă peste capul liderilor?

Dominic Fritz: ”Încă o dată, a fost o discuție unde cred că fiecare a plecat cu o altă idee despre care a fost concluzia. Nu vreau să arunc cu acuze, dar este cu siguranță o măsură despre care va trebui să discutăm.”

Reporter: Sună cam ciudat într-o coaliție cu patru partide, plus minoritățile, că fiecare pleacă de la o întâlnire cu alte puncte de vedere și se ajunge să se introducă taxe despre care ceilalți nu știu sau cu care nu sunt de acord.”

Dominic Fritz: ”Tocmai de aceea îmi cântăresc foarte bine cuvintele. Cred că putem îmbunătăți lucrurile și parțial pe modul de lucru. Dar nici nu putem să fim ipocriți, și sunt anumite măsuri care au și avantaje, și dezavantaje, care sunt controversate, pe care la un moment dat trebuie să le testăm. Și da, dacă nu sunt bune, bineînțeles că cred că e evident că trebuie să fim și în stare să le corectăm.”