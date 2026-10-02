Diferența dintre creșterea prețurilor în România și cea din zona euro este unul dintre factorii care influențează cursul valutar, potrivit economistului. La această presiune se adaugă incertitudinea, care poate afecta încrederea investitorilor.

Adrian Codirlașu, președintele CFA România: „Când este incertitudine, automat prima de risc crește, și această primă de risc se vede și în cursul de schimb. Dar avem un factor structural, și anume diferențialul de inflație dintre România și zona euro. Teoria se numește paritatea puterii de cumpărare și practic spune faptul că cursul de schimb între două țări depinde de inflația dintre cele două țări.”

Un alt factor care influențează deprecierea leului ar putea fi și contextul internațional. Dobânzile cresc peste tot în lume. La noi, costurile de finanțare ale României sunt influențate atât de contextul internațional, cât și de riscul unei retrogradări a ratingului de țară, explică Adrian Codirlașu.

„Dobânzile la care se împrumută statul de asemenea sunt foarte sus în acest moment. Acum trecem la nivel global printr-o situație de dobânzi ridicate, inclusiv pentru Statele Unite.

Avem peste 5% rata de dobândă la care se împrumută guvernul american, Germania se împrumută peste 3 - se împrumuta în trecut și la rate negative, Japonia peste 3%, cea mai mare rată din ultimii 30 de ani, deci mediul extern este de asemenea natură, dar și mediul intern este cu acest risc de retrogradare și automat se vede în în prima de risc a unei țări.”

Emisiunea a fost înregistrată înainte de creșterea bruscă a euro pe piața interbancară din după-amiaza zilei de joi, 1 octombrie. Cursul de referință publicat joi de BNR a fost de 5,2777 lei pentru un euro, iar cel pentru vineri, 2 octombrie, urmează să fie anunțat în jurul orei 13:00. Cotațiile interbancare variază pe parcursul zilei și sunt distincte de cursul de referință al BNR.

România așteaptă, vineri, evaluarea agenției de rating S&P, care ar putea confirma ratingul actual sau ne-ar trimite în categoria “junk” (nerecomandată investițiilor). O decizie negativă ar atrage o cascadă de efecte dramatice în economie, spun analiștii.