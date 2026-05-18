Mesajul survine după ce presa americană a dezvăluit că americanii și israelienii s-ar pregăti pentru noi atacuri, posibil chiar în această săptămână.

Între timp, Iranul pregătește un nou mecanism de control al traficului maritim, care ar include taxe pentru navele comerciale care tranzitează Strâmtoarea Ormuz

"Pentru iranieni, ceasul ticăie și ar face bine să se miște REPEDE, altminteri nu va mai rămâne nimic din țara lor!” - a avertizat Trump.

Presa israeliană notează că mesajul a fost postat la scurt timp după ce președintele american a vorbit la telefon cu Beniamin Netanyahu.

Oren Liebermann, CNN, Ierusalim: ”Trump a avut rețineri să reia atacurile asupra Iranului. L-am văzut apropiindu-se de acel punct, dar fără să apese încă pe trăgaci. Totuși, pare din ce în ce mai evident că devine tot mai nerăbdător din cauza lipsei de progres în negocieri - care, de fapt, nici măcar nu par să mai aibă loc”.

Iranul susține totuși că ministrul pakistanez de externe, care s-a aflat în weekend la Teheran, a transmis mesaje din partea Washingtonului.

Esmail Baghaei, Iran's Foreign Ministry spokesperson: ”În pofida declarațiilor făcute de americani în public, prin mediatorii pakistanezi am primit un nou document cu solicitări modificate și considerații despre poziția SUA. Însă ce putem spune categoric este că nu ne negociem drepturile, cum ar fi dreptul de a îmbogăți uraniu”.

Între timp, Teheranul își intensifică propaganda cu privire la rezistență și acuză Washingtonul că nu a făcut nicio concesie în răspunsul său la cele mai recente propuneri iraniene pentru încheierea conflictului. Între altele, Teheranul a cerut despăgubiri de război, deblocarea măcar parțială a activelor iraniene înghețate în străinătate și ridicarea imediată a blocadei impusă porturilor sale.

”Ei așteaptă să clipim noi primii”

Abbas Araghchi, Iranian Foreign Minister: ”Una dintre probleme o reprezintă mesajele contradictorii și retorica irațională excesivă venită constant dinspre americani, ceea ce nu nu ajută deloc procesul diplomatic”.

Dar și americanii lansează reproșuri similare.

Senator Lindsey Graham: ”Nu cred că se poate obține un răspuns coerent din partea Iranului pentru că regimul este răvășit, foarte slăbit. Își iau astăzi niște angajamente, pe care mâine le retrag. Nu vom reuși să încheiem o înțelegere cu acest regim până când nu-l lovim și mai dur. Sunt lucruri pe care le putem ataca, infrastructura energetică reprezintă punctul lor nevralgic. Dacă reluăm bombardamentele, aș pune energia pe primul loc în lista țintelor. Pentru că, în stadiul actual, cred că ei așteaptă să clipim noi primii (să cedăm), fac un joc”.

Pe de altă parte, Strâmtoarea Ormuz rămâne principalul punct de presiune al conflictului.

Leila Gharagozlou, CNN, Abu Dhabi: ”Mass-media iraniană raportează că Iranul și statele europene au discutat despre un posibil acord care ar oferi Uniunii Europene acces la Strâmtoarea Ormuz. Asta, după o postare pe platforma X a lui Ebrahim Azizi, șeful comisiei de securitate națională a Iranului din parlament, în care acesta afirmă că Iranul "a pregătit un mecanism profesionist pentru gestionarea traficului în Strâmtoarea Ormuz, pe un traseu desemnat". El a adăugat că vor fi percepute taxe necesare pentru serviciile specializate oferite. Iranul vrea recunoașterea oficială a controlului său asupra strâmtorii, afirmând că este o chestiune de suveranitate națională”.