Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o depreciere de 0,89%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, consemna o scădere de 0,85%.

Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a pierdut 0,93%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a depreciat cu 0,80%.

Indicele BET-FI al SIF-urilor consemna o depreciere de 1,08%, iar BET-NG, indicele celor 10 companii din sectorul energetic şi al utilităţilor, înregistra un recul cu 0,77%.

Conform datelor BVB, cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Chimcomplex Borzeşti (+1,95%), Infinity Capital Investments (+0,48%) şi Romcarbon (+0,29%).

Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Condmag (-3,57%), Purcari Wineries Public Company Limited (-3,24%) şi Şantierul Naval Orşova (-2,92%).

România a intrat oficial în recesiune tehnică, după ce economia a scăzut în ultimele două trimestre din 2025, potrivit datelor publicate joi de INS.

În trimestrul IV-lea al anului 2025, PIB-ul a scăzut în termeni reali cu 1,9% față de trimestrul precedent.

În plus, și trimestrul al III-lea al anului trecut a fost pe minus (-0,1%, revizuit de la -0,2%) față de trimestrul anterior, iar în aceste condiții România a îndeplinit definiția recesiunii tehnice: două trimestre consecutive de scădere economică.

România a mai trecut prin recesiuni tehnice

Nu este prima dată când economia este în declin două trimestre la rând.

Țara a mai fost în recesiune tehnică de încă 4 ori în ultimii 14 ani: în 2012, 2015, 2020 și 2024.