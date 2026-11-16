Cei doi ar fi simulat o defecțiune pentru a-l determina să oprească, apoi l-au convins să le dea bani în schimbul unor bancnote românești care nu mai pot fi folosite ca mijloc de plată din 2005, potrivit Pfaffenhofen Today.

Un tânăr a rămas fără 600 de euro după ce a oprit să ajute doi români care simulau o pană de mașină, în Germania

Potrivit poliției din Neuburg an der Donau, incidentul a avut loc sâmbătă, 14 noiembrie, în jurul orei 12:30, pe raza localității Weichering, din districtul Neuburg-Schrobenhausen.

Cei doi români se deplasau cu un Audi A6 alb, înmatriculat în România, pe drumul național B16. Polițiștii bănuiesc că aceștia au simulat o pană pentru a-i face pe ceilalți șoferi să oprească.

Tânărul de 23 de ani, care circula în aceeași zonă, a oprit și s-a oferit să-i ajute. Ulterior, cei doi i-au cerut 1.000 de euro în schimbul unei sume în lei românești.

În cele din urmă, bărbatul le-a dat 600 de euro în numerar și a primit în schimb bancnote în lei vechi, care nu mai sunt valabile din 2005.