Autoritățile au anunțat că a fost deschisă o anchetă, potrivit Agerpres, care citează AFP.

Fostul comediant și prezentator de televiziune, în vârstă de 51 de ani, devenit ulterior influencer și promotor al teoriilor conspirației, care își afișa public credința creștină, a fost condamnat pe 9 noiembrie la 10 ani și șase luni de închisoare. Acesta a fost găsit vinovat de violarea uneia dintre admiratoarele sale și de agresarea sexuală a altor trei femei, în perioada 2004-2009.

Mesajul transmis de Russell Brand din închisoare a declanșat reacții

Soția actorului, Laura Brand, a citit duminică, pe canalul de YouTube al lui Russell Brand, un mesaj din partea acestuia, în care își reafirmă nevinovăția.

„Este extrem de îngrijorător, iar o anchetă urgentă este în curs”, a declarat purtătorul de cuvânt al premierului britanic, în cadrul conferinței de presă zilnice.

„Așteptăm să fie luate măsuri dacă se stabilește că a încălcat regulile. Este strict interzis ca deținuții să facă declarații care să le provoace suferință victimelor, iar exprimarea în mass-media este permisă doar în circumstanțe excepționale. Deținuții nu pot încălca aceste reguli”, a adăugat acesta.

Mai devreme, ministrul de Externe, Ed Miliband, a condamnat mesajul, pe care l-a descris drept o serie de „declarații revoltătoare”.

„Nicio remușcare, nicio compasiune pentru victime”, a declarat acesta la postul Sky News.

Russell Brand, transferat într-un penitenciar pentru infractori sexuali

Russell Brand a fost încarcerat inițial în penitenciarul Wandsworth, din sud-vestul Londrei. În mesajul transmis prin intermediul soției sale, actorul a afirmat că se află în prezent la închisoarea Littlehey, un penitenciar destinat infractorilor sexuali, situat în comitatul Cambridgeshire.

Poliția britanică a anunțat că a primit noi sesizări împotriva lui Russell Brand după începerea procesului și că analizează acuzațiile formulate de cel puțin alte două femei, care susțin că au fost agresate de vedetă.

Condamnarea fostului prezentator a declanșat în Regatul Unit o dezbatere privind oportunitatea majorării vârstei legale a consimțământului sexual, stabilită în prezent la 16 ani.

Între timp, poliția britanică a anunțat vineri deschiderea unei anchete care vizează o altă celebritate din industria divertismentului, comediantul și autorul de cărți pentru copii David Walliams, „în legătură cu presupuse infracțiuni sexuale grave”.

Într-o investigație realizată de publicația The Guardian și postul ITV News, referitoare la fapte care ar fi avut loc începând cu anii 2000, David Walliams, în vârstă de 55 de ani, este acuzat de mai multe femei, printre care și foste colege, că și-ar fi folosit notorietatea pentru a obține relații sexuale cu acestea pe vremea când erau tinere sau chiar minore.

Una dintre femei susține că a fost victima unui abuz sexual la vârsta de 15 ani.