Radu Miruţă, la Apărare şi Irineu Darău, la Economie. USR își validează astăzi propunerile de miniștri

Preşedintele USR, Dominic Fritz, a convocat Comitetul Politic al formaţiunii pentru vineri, ora 12:00, în vederea supunerii la vot a propunerilor pentru Ministerul Apărării şi cel al Economiei.

Actualul ministru al Economiei, Radu Miruţă, este propus pentru funcţia de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe şi poziţia de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei este propus senatorul Irineu Darău.

Joi, Dominic Fritz a declarat că Radu Miruţă cunoaşte foarte bine domeniul Apărării, având în vedere că a fost unul dintre „arhitecţii" programului SAFE.

„Radu Miruţă a dovedit în ultimele luni nu doar că poate să conducă un minister, ci şi a fost unul dintre arhitecţii programului SAFE, prin care România a atras peste 16 miliarde de euro, cu care vom înzestra armata. Ştie acest portofoliu foarte bine. A purtat multe discuţii, a avut în responsabilitatea lui industria de Apărare. Tocmai de aceea nu am niciun dubiu că va fi un ministru al Apărării excelent", a precizat liderul USR.

De asemenea, a adăugat că senatorul Irineu Darău, propus pentru conducerea Ministerului Economiei, este o persoană caracterizată prin curaj şi integritate.

„Irineu Darău este informatician, olimpic. A lucrat foarte mulţi ani în privat. Cunoaşte foarte bine domeniul digitalizării. Este senator din Braşov, acolo unde este o bună parte din industria de Apărare. Va fi responsabil şi pentru turism, şi pentru digitalizare, şi pentru companiile de stat, şi pentru antreprenoriat. Are, la fel ca Radu Miruţă, o integritate şi un curaj de care este nevoie pentru a face reforme", a spus liderul USR.

