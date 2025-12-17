Ministrul Economiei, amendat cu 15.000 de lei pe persoană fizică pentru că a vrut „ concedieri corecte la o companie de stat”

17-12-2025 | 14:40
Radu Miruță
Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, dezvăluie că Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) l-a amendat „pe persoană fizică” pentru că a vrut „conduceri curate şi corecte la o companie de stat”.

autor
Claudia Alionescu

Este vorba despre Avioane Craiova, care are conducere interimară din 2016 „dispusă din pix”.

Miruţă, deputat USR şi ministru interimar al Apărării Naţionale, afirmă că va contesta amenda de 15.000 de lei.

„Dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, mai spune Miruţă.

„Următoarea etapă a absurdului: astăzi am primit, pe persoană «fizică», o amendă de 15.000 de lei pentru că am vrut conduceri curate şi corecte la o companie de stat. Amenda a fost aplicată de AMEPIP. De ce? Nici ei nu pot explica limpede, din punct de vedere legal. Doar că trebuie. Faptic, este un maxim al ridicolului”, afirmă Radu Miruţă.

Într-o postare pe pagina sa de Facebook, ministrul Economiei explică şi cum s-a ajuns aici.

„Avioane Craiova are conducere interimară din 2016, numită «din pix». În decembrie 2016, s-a declanşat formal o procedură de selecţie care, potrivit legii, trebuia finalizată în 150 de zile. Au trecut aproape 9 ani şi nu s-a terminat. Legea spune clar două lucruri: nu poţi avea interimat mai mult de 12 luni şi nu poţi lăsa compania fără conducere. Dar trecuseră de 8 ori intervale de câte 12 luni”, explică Miruţă.

El completează că atunci când a ajuns ministru, a întrebat de ce nu s-a finalizat selecţia începută cu aproape un deceniu în urmă.

„Răspunsul a fost un zâmbet. Interimatul expirase. Legea mă obliga să numesc pe cineva. Am cerut punct de vedere de la AMEPIP: mi s-a spus că «nu am ce face». Analizând documentele, am constatat nereguli evidente: procedura de selecţie nu respectase legea şi ocolise chiar AMEPIP – instituţie creată tocmai pentru a preveni astfel de situaţii, pentru a nu fi ocolită”, afirmă Miruţă.

Ministrul spune că, în aceste condiţii, a făcut „ce spune legea”: a solicitat oficial ca AMEPIP să preia selecţia.

„Pentru alte companii, în situaţii identice, AMEPIP a acceptat. Pentru Avioane Craiova – nu. Pentru că am refuzat să girez numiri controversate şi am pus temporar oameni de bună-credinţă, până la clarificarea unei selecţii viciate (aşa cum a constatat şi Corpul de Control), astăzi sunt sancţionat”, arată ministrul.

Miruţă adaugă că ani la rând, numirile interimare „nu au deranjat pe nimeni”, dar că atunci când a încercat să corecteze „ce era strâmb”, amenda a venit pe numele său.

„Legea spune că sancţiunea o plăteşte cel aflat în funcţie la momentul controlului, 15.000 lei, fără reducere la jumătate. Nu îmi pare rău. Pentru că, în faţa unei alegeri simple – să închid ochii sau să-mi asum – am ales să fac ce e corect. O să contest, evident, dar dacă preţul pentru a face dreptate este să aduc bani de acasă, îl plătesc. Dar România se va curăţa abia atunci când nu vom mai sancţiona bunele intenţii şi vom începe să lucrăm, din orice funcţie, în aceeaşi direcţie: pentru oameni, nu pentru interese”, încheie ministrul Economiei.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 17-12-2025 14:27

Stiri actuale
Legea pensiilor private a fost adoptată la Senat, cu o modificare substanțială: bolnavii de cancer nu vor mai avea posibilitatea să retragă integral sumele, așa cum era prevăzut în amendamente.

