Într-un mesaj pe când zbura către Washington, liderul chinez a transmis că Statele Unite și China ar trebui să fie „parteneri, nu rivali”. Și, tot ca un preambul favorabil al vizitei, cele două țări au anunțat prelungirea armistițiului comercial până în ianuarie 2027.

În mod excepțional, Donald Trump și Prima Doamnă, Melania Trump, au întâmpinat cuplul prezidențial chinez la scara avionului, în baza militară Andrews, de lângă Washington. Sute de militari, intonarea imnurilor și un survol cu bombardiere B2 și avioane F22 au fost ingredientele ceremoniei.

Încă și mai fastuoasă a fost ceremonia de bun venit organizată joi după-amiază la Casa Albă, care a inclus o paradă militară.

Primirea rezervată oaspeților chinezi i-a agasat nu doar pe democrați, ci și pe unii congresmeni republicani.

Senatorul Roger Wicker, președintele Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul SUA: „Dacă mi s-ar fi cerut sfatul de la Casa Albă, i-aș fi sugerat președintelui să nu-i ofere o primire atât de fastuoasă lui Xi Jinping la Washington. Și, domnule președinte, nu pierdeți nicio clipă din vedere că oaspetele dumneavoastră este un dictator brutal, neales în mod democratic, care încearcă să-și domine vecinii și al cărui imens arsenal militar este îndreptat direct spre SUA.”

Comentatorii atrag atenția schimbărilor intervenite în relația bilaterală, de la ultima vizită a lui Xi Jinping în America.

Will Ripley, corespondent CNN: „Când Trump l-a găzduit prima oară pe Xi la Mar-a-Lago, în 2017, China era mult mai vulnerabilă în fața presiunii SUA în materie de comerț și tehnologie. Acum la Washington a venit un Xi aflat la conducerea unei Chine mult mai încrezătoare, un jucător major în AI, robotică și chiar rachete reutilizabile. China a avut anul trecut un surplus comercial global de 1.200 de mii de miliarde de dolari, generat mai ales de exportul de mașini electrice, panouri solare și chipuri, iar dominația în materie de pământuri rare oferă Beijingului un avantaj real în fața Washingtonului.”

Cât despre meniul discuțiilor, comerțul, tehnologia și Taiwanul sunt de departe cele mai importante subiecte. În materie de comerț....

Jonathan Czin, fost expert CIA în zona Chinei: „Cred că, pentru ambele tabere, succesul ar însemna prelungirea status-quo-ului (situația actuală), adică să nu escaladeze din nou tensiunile (în războiul comercial)”.

Un alt subiect problematic este cursa dezvoltării inteligenței artificiale.

Da Wei, director al Centrului internațional de Securitate și Strategie de la Universitatea Tsinghua: „Decizia să încetinim simultan dezvoltarea AI teoretic nu pare o idee rea, dar cum verifici că partea cealaltă chiar a încetinit? Și unora și altora le-ar putea părea o capcană, pentru că nu au încredere unii în alții.”

Și Taiwanul este o sursă majoră de tensiuni diplomatice între Beijing și Washington. Congresul american a aprobat vânzarea de armament către Taiwan, însă acordul așteaptă semnătura lui Trump. Liderul de la Casa Albă a amânat deocamdată aprobarea, considerând această chestiune un instrument de negociere cu Beijingul.

Pe de altă parte, Trump ar urma să-i ceară lui Xi Jinping să-și exercite influența asupra Iranului și a Rusiei.

Jonathan Czin, fost expert CIA în zona Chinei: „Când ceri Chinei o favoare, asta dă un avantaj Beijingului. Xi n-o să joace un rol constructiv (în Orientul Mijlociu ori Rusia) din bunătatea inimii lui. Va dori în schimb concesii din partea americanilor.”