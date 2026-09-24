Mulți au ales căminele de stat, pentru că sunt considerabil mai ieftine, prin comparație cu cele private sau cu apartamentele. Doar că, la nivelul întregii țări, în medie, numai un student din cinci prinde loc.

Camerele de cămin s-au umplut de valize, perne, paturi și plase pline cu mâncare gătită.

Pentru boboci a fost primul contact cu viitorii colegi, dar și cu viața de student. Unii s-au organizat din timp.

Studentă: „Am adus un espressor, un robot de bucătărie, trebuie să mai vină o colegă cu un cuptor cu microunde. Să nu mai spunem cartofi, roșii, zacuscă, mere, prune”.

Reporter: Frigider aveți?

Studentă: „Da, tocmai ce l-am băgat, noi l-am adus de acasă.”

Reporter: Tu cu ce ai venit?

Studentă: „Cu robotul de bucătărie, un fierbător cu apă și cam atât.”

Elena studiază inginerie chimică și a venit din Grecia încărcată: „Sunt foarte pregătită”.

Reporter: Cum a fost să-ți faci bagajele să pleci de acasă?

Elena, studentă: „A fost foarte greu, eu nu vin din România, vin din Grecia”

Reporter: Ce ți-ai adus din bagaje?

Elena: „Haine, chestii pentru bucătărie, pentru baie.”

Un student a fost repartizat anul acesta în alt cămin, așa că a trebuit să se mute: „S-a încheiat perioada de vară, am depus cererea și trebuie să mă mut acum în alt cămin.”

La Politehnică, de exemplu, locul în camera de cămin costă între 365 și 1.000 de lei lunar. Cele mai scumpe și mai bune sunt, în principal, pentru olimpici.

Corespondent PROTV: „Opt facultăți din 16 de la Universitatea din București și-au repartizat deja studenții în cămine. Această cameră este pregătită pentru trei studente. Fiecare dintre ele va plăti câte 330 de lei pe lună, începând cu luna octombrie, pentru locul în cameră.”

Pentru mulți, căminul este varianta accesibilă, mai ales că, în marile orașe, chiriile au crescut simțitor.

Student: „M-am uitat clar și la chirii, sunt foarte scumpe, depășesc bugetul meu, diferența e de 1.000 și un pic de lei între chirie și garsonieră. Considerabilă. Plus utilitățile, nu intră în acești 1.000 de lei.”

În toată țara sunt aproape 100.000 de locuri de cazare în căminele de stat, iar studenți, 500.000. La căminele private, locul în cameră triplă pornește de la 194 de euro pe lună, cu utilitățile incluse.