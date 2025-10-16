Purtătorul de cuvânt al Guvernului: ”Modificările la ordonanţa 52/2025 au fost amânate. N-a fost absolut niciun scandal”

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că modificările la Ordonanţa 52 au fost amânate pentru săptămâna viitoare.

Ea a precizat că urmează să fie definitivată până luni cel târziu o formă finală, care să intre în circuitul de avizare şi să fie pusă în transparenţă.

De asemenea, Dogioiu a dat asigurări că nu a fost scandal în şedinţa de guvern pe acest subiect.

”Modificările la ordonanţa 52 au fost amânate pe săptămâna viitoare. Urmează să fie definitivată până luni cel mai târziu o formă finală care să intre în circuitul de avizare şi care să fie pusă în transparenţă”, a spus Ioana Dogioiu, după şedinţa de Guvern, potrivit News.ro.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului a precizat că nu se pune problema de scandal.

”N-a fost absolut niciun scandal în şedinţa de guvern. Au fost discuţii. Propunerile au venit aseară destul de târziu. Într-adevăr s-a lucrat alert şi pentru a avea o formă foarte bine consolidată şi bine elaborată şi bine gândită a fost decisă această amânare. Infirm categoric orice informaţie despre scandal, prostii, ţipete, nu ştiu, ce vedeam pe diferite ecrane ale mai multor televiziuni de ştiri”, a precizat Dogioiu.

Ce prevede OUG 52/2025

Ordonanța de Urgență 52/2025 a fost criticată recent inclusiv de vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România.

Vasilescu a declarat că acest act normativ interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. ”Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”, a spus ea, în condițiile în care PSD este la guvernare în prezent, alături de PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale.

Primarul Craiovei a mai spus că ”foarte multe din articolele” acestei OUG52/2025 au fost ”citite pe bandă” și că actul normativ mai prevede şi "alte aberaţii".

"Nu mai poţi să mai publici nimic ca şi Primărie. Prin Legea administraţiei publice locale, prin Codul administrativ, eşti obligat, în momentul în care faci o şedinţă de consiliu, să o anunţi public, într-un ziar sau pe un post de televiziune, radio şi aşa mai departe. S-a interzis, asta înseamnă că nu putem să mai ţine şedinţe de Consilii locale, ceea ce, efectiv, este o aberaţie. Din această cauză am solicitat şi miniştrilor noştri să fie foarte atenţi la avizare, dar aici nu avem ce să le reproşăm, pentru că foarte multe dintre aceste lucruri au fost citite pe bandă în şedinţa de Guvern şi, iată, ne-au adus în această situaţie", a explicat Vasilescu.

În replică, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025 prin care să fie eliminate "micile constrângeri" legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

„Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că, acum, Ministerul de Finanţe a propus o măsură care înainte se aplica doar administraţiei centrale şi a fost extinsă şi pentru administraţia locală, care creează o formulă birocratică, prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli, ai nevoie de un memorandum care să fie aprobat, ceea ce, într-adevăr, birocratizează lucrurile. Şi având în vedere că pentru administraţia locală ar crea, într-adevăr, o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare, în aşa fel încât, păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparaţii sau de funcţionarea normală", a spus Bolojan.

