Artistul Nicu Alifantis, nemulțumit de Guvernul Bolojan: "Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie"

Stiri Mondene
12-10-2025 | 09:00
Nicu Alifantis
Inquam Photos / Octav Ganea

Muzicianul și poetul Nicu Alifantis s-a arătat nemulțumit, duminică, de una dintre măsurile care au fost adoptate recent de Guvernul Bolojan, pentru așa zisa reformă din administrația publică locală.

autor
Cristian Matei

Într-un mesaj publicat pe Facebook, artistul de muzică folk a anunțat că ediția din acest an a Festivalului Internațional de Jazz ”Johnny Răducanu” nu va mai avea loc, din cauza efectelor prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului (OUG) 52/2025.

”O veste pe cât de tristă, pe-atât de revoltătoare. În urmă cu 12 ani am insistat ca un nebun ca acest festival să ia ființă pe vremea când Johnny trăia. Și s-a întâmplat. S-a bucurat ca un copil. Mare mi-a fost bucuria și am trăit o imensă mulțumire de sine că am reușit. Și-acum, ce să vezi, vin niște nimeni să distrugă tot. Bă, se-alege praful de tot, fi-v-ar ordonanța de râs să vă fie!”, a transmis Nicu Alifantis pe rețeaua socială.

Festivalul Internațional de Jazz ”Johnny Răducanu” este organizat ”în scopul omagierii ilustrului brăilean, Johnny Răducanu, a perpetuării operei sale, a personalității sale artistice distincte. Marea sa dragoste pentru orașul natal, Brăila, întrecută doar de dragostea pentru muzică, atenția acordată constant tinerilor creatori sau interpreți de jazz vor fi celebrate anual și în acest mod.

Festivalul-concurs este un eveniment anual, competitiv, organizat de Consiliul Județean Brăila, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Brăila și are drept scop descoperirea și promovarea noilor talente interpretative. Pe toată durata festivalului vor avea loc recitaluri de jazz, prin care tinerii concurenți și publicul vor putea veni în contact cu nume consacrate ale genului. Festivalul se desfășoară pe doua secțiuni: concurs și recitaluri susținute de artiști prestigioși ai genului.”, se arată pe site-ul festivalului.

Ce prevede OUG 52/2025

Ordonanța de Urgență 52/2025 la care face referire Nicu Alifantis a fost criticată recent inclusiv de vicepreşedintele PSD Lia Olguţa Vasilescu, primar al municipiului Craiova şi preşedinte al Asociaţiei Municipiilor din România.

Vasilescu a declarat că acest act normativ interzice reparațiile și studiile de fezabilitate. ”Nu mai putem pregăti drumurile de iarnă”, a spus ea, în condițiile în care PSD este la guvernare în prezent, alături de PNL, USR, UDMR și minoritățile naționale. 

Primarul Craiovei a mai spus că ”foarte multe din articolele” acestei OUG52/2025 au fost ”citite pe bandă” și că actul normativ mai prevede şi "alte aberaţii".

"Nu mai poţi să mai publici nimic ca şi Primărie. Prin Legea administraţiei publice locale, prin Codul administrativ, eşti obligat, în momentul în care faci o şedinţă de consiliu, să o anunţi public, într-un ziar sau pe un post de televiziune, radio şi aşa mai departe. S-a interzis, asta înseamnă că nu putem să mai ţine şedinţe de Consilii locale, ceea ce, efectiv, este o aberaţie. Din această cauză am solicitat şi miniştrilor noştri să fie foarte atenţi la avizare, dar aici nu avem ce să le reproşăm, pentru că foarte multe dintre aceste lucruri au fost citite pe bandă în şedinţa de Guvern şi, iată, ne-au adus în această situaţie", a explicat Vasilescu.

În replică, premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul urmează să adopte modificarea unor prevederi din OUG 52/2025 prin care să fie eliminate "micile constrângeri" legate de reparaţii sau de funcţionarea autorităţilor locale.

„Această modificare s-a făcut în fiecare an. Este adevărat că, acum, Ministerul de Finanţe a propus o măsură care înainte se aplica doar administraţiei centrale şi a fost extinsă şi pentru administraţia locală, care creează o formulă birocratică, prin care dacă vrei să faci anumite cheltuieli, ai nevoie de un memorandum care să fie aprobat, ceea ce, într-adevăr, birocratizează lucrurile. Şi având în vedere că pentru administraţia locală ar crea, într-adevăr, o anumită constrângere birocratică, săptămâna viitoare se vor face modificările necesare, în aşa fel încât, păstrând limitările pe care trebuie să le punem în practică în această perioadă, să eliminăm aceste mici constrângeri legate de reparaţii sau de funcţionarea normală", a spus Bolojan. 

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 12-10-2025 08:28

