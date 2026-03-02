Între timp, la Palatul Victoria a început o ședință a coaliției chiar pe tema bugetului pe 2026.

Cu unanimitate de voturi, membrii Biroului Politic Național al PSD au decis ca mandatul pentru consultarea internă privind analiza participării în coaliția de guvernare să fie extins cu întrebări suplimentare.

Mai exact, liderii partidului vor să știe dacă PSD rămâne la guvernare cu Ilie Bolojan premier și USR partener și în ce condiții.

Cei aproape 5 mii de lideri social-democrați din toată țara vor trebui să răspundă simplu, cu DA sau NU la întrebări. Termenul limită pentru definitivarea consultărilor interne este adoptarea bugetului.

De altfel, PSD spune că nu votează bugetul dacă nu va conține pachetul de solidaritate cu acele ajutoare one off pentru pensionari, eliminarea plății CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veteranii de război.

În tot acest timp, cât PSD era în ședință la sediul din Kiseleff, la Guvern avea loc o ședință extraordinară în contextul repatrierii românilor din Orientul Mijlociu.

PNL îi acuză pe social-democrați că au alte preocupări, cum ar fi să “pune la îndoială Guvernul actual și pentru a lua în discuție posibila rupere a Coaliției.” Și le-au cerut social-democraților “să renunțe la poziționările politice care pun la încercare stabilitatea guvernării și a Coaliției. Să oprească atacurile politice interne în această perioadă de incertitudine și tensiune internațională”.

La Palatul Victoria a început deja o ședință a coaliției, unde vor fi pe masă cifrele de la Ministerul Finanțelor pentru bugetul pe anul acesta.