Asta în timp ce Iranul anunță că va continua blocada în Strâmtoarea Ormuz și a publicat un videoclip demonstrativ în care arată cum a confiscat, miercuri, două nave cargo internaționale.

Iranienii au făcut publice imagini cu momentul sechestrării a două nave în Strâmtoarea Ormuz. În filmările difuzate de Garda Revoluționară Islamică se pot observa trupele mascate și înarmate care iau cu asalt puntea celor două nave comerciale, una sub pavilion panamez și cealaltă sub pavilion liberian. După capturare, acestea au fost escortate forțat către coastele Iranului pe motiv că au încălcat blocada impusă de Teheran.

Colonelul (în rezervă) Cedric Leighton, Forțele Aeriene ale SUA: „Navele reprezintă, practic, o monedă de negociere pentru iranieni. Ei intră în aceste posibile negocieri având nave în posesia lor”.

Între timp, negocierile de pace rămân sub semnul întrebării. Nu este clar nici măcar cât va mai fi în vigoare actualul acord de încetare a focului.

Karoline Leavitt, purtătoarea de cuvânt a Casei Albe: „Operațiunea „Furia Economică” continuă, la fel și blocada navală, care este eficientă și de mare succes. Le strangulăm complet economia (iranienilor) prin această blocadă. Pierd 500 de milioane de dolari pe zi. Insula Kharg este plină, iranienii nu pot scoate petrol de acolo. Președintele nu a stabilit un termen limită clar (pentru încheierea armistițiului)”.

În tot acest timp, continuă plecările din vârful armatei americane. Secretarul Marinei SUA, John Phelan, și-a părăsit funcția, a anunțat Pentagonul. Schimbarea vine în contextul în care, în ultima perioadă, Pete Hegseth - secretarul de război al Statelor Unite, a demis peste zece ofițeri superiori, printre care șeful operațiunilor navale și stat major adjunct al Forțelor Aeriene.

Pe de altă, parte blocajul din Strâmtoarea Ormuz și toată această incertitudine s-au resimțit imediat în prețurile petrolului, iar specialiștii se tem de o catastrofă energetică.

Alistair Bunkall, corespondent Sky News: „În cele șase săptămâni de la începutul războiului din Iran, țările din Uniunea Europeană au plătit deja cu peste 24 de miliarde de dolari în plus pentru importurile de combustibili fosili, însemnând 500 de milioane de euro, pe zi. Și să nu credeți că aceasta va fi o criză pe termen scurt, UE avertizează că asta ar putea însemna ani de plăți în avans”.

Fatih Birol, director executiv al AIE: „Am avut trei astfel de crize în ultimii 50 de ani: criza petrolului din 1973, criza petrolului din 1979 și, acum patru ani, criza gazelor naturale după conflictul Rusia–Ucraina. Cantitatea de petrol și gaze pierdută până astăzi, în acest război, este mult mai mare decât în toate cele trei crize la un loc. În plus, pierdem și alte resurse vitale, produse petrochimice, îngrășăminte, heliu și sulf”.

Pe fondul escaladărilor din ultimele zile, preţul petrolului Brent a depășit din nou pragul de 100 de dolari.