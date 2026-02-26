Atunci Guvernul va comunica Comisiei Europene „practic îndeplinirea sută la sută a jalonului” din Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) aferent reformei pensiilor magistraţilor. „Speranţa mea e că vom recupera cea mai mare parte din această sumă, sunt un optimist”, a spus Bolojan.

„În ceea ce priveşte această condiţie legată de reforma pensiilor magistraţilor, am prezentat situaţia în care se regăseşte România, şi anume faptul că în zilele următoare, urmează să fie promulgată legea care reglementează reforma pensiilor magistraţilor şi deci va fi publicată în Monitorul Oficial, moment în care vom comunica Comisiei practic îndeplinirea 100% a acestui jalon. Comisia a apreciat eforturile mari pe care le-am făcut pentru a corecta această nedreptate, pentru a pune în practică acest angajament pe care şi l-a luat România şi am încredere că, după ce vom comunica toate documentele care ţin de acest jalon, vom primi un răspuns până la jumătatea lunii martie, care sper să fie favorabil, a declarat premierul Ilie Bolojan, la Bruxelles.

Potrivit premierului, acest lucru înseamnă că atunci când ai de îndeplinit un jalon, dacă l-ai îndeplinit în totalitate primeşti întreaga sumă, dacă l-ai îndeplinit parţial, proporţional cu gradul de îndeplinire, poţi să ai o corecţie.

Premierul şi-a exprimat speranţa că România va putea recupera toată suma din PNRR pe care risca să o piardă din cauza neîndeplinirii jalonului 215, ca urmare a întârzierii autorităţilor române de a pune în aplicare reformele şi a depăşirii termenului stabilit, acela de 28 noiembrie 2025.

„Şi speranţa mea este că vom recupera cea mai mare parte a acestor bani. Este totuşi o sumă importantă din care putem să finalizăm un spital în România sau să facem proiecte importante pentru comunităţile din ţara noastră”, a mai spus prim-ministrul.

Premierul a adăugat că, din discuţia cu preşedinta Comisiei Europene şi cu echipa sa tehnică, poate spera că CE va adopta cea mai bună soluţie.

„Din discuţia cu preşedinta si cu echipa sa tehnică sunt un optimist (...) iar eu cred că acest efort mare făcut pentru a corecta lucrurile este de natură să ne facă să sperăm că şi Comisia Euroepană va căuta să adopte cea mai bună soluţie pe care o poate pune în practică pentru România. Am incredere că CE va adopta cea mai bună soluţie posibilă, sunt optimist”, a mai spus Ilie Bolojan.

Premierul Ilie Bolojan a amintit că Guvernul a promovat proiectul de act normativ până la termenul stabilit în PNRR, dar că acesta a fost întârziat de demersurile ulterioare făcute de cei care au contestat reforma.

Curtea Constituţională a publicat, joi, motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, prin care a respins sesizarea ÎCCJ şi a admis că legea Guvernului este constituţională.

După publicarea motivării CCR în Monitorul Oficial, preşedintele Nicuşor Dan are un termen de cel mult 10 zile pentru a promulga legea.