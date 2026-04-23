Investiția face parte din strategia de extindere a infrastructurii cloud a gigantului tech în Europa, într-un moment în care cererea de servicii de calcul și stocare a datelor continuă să crească la nivel global.

Contextul investiției

Construcția centrului de date din Kronstorf vine pe fondul unei curse accelerate a marilor companii tech pentru extinderea capacităților de procesare a datelor, alimentată de boom-ul inteligenței artificiale și de nevoia tot mai mare de servicii cloud. Austria, cu infrastructura sa stabilă și poziția strategică în Europa Centrală, reprezintă o alegere logică pentru Google, care își consolidează astfel prezența pe continent.

Detalii suplimentare despre dimensiunea exactă a investiției, capacitatea proiectată a centrului sau termenul de finalizare nu au fost comunicate încă oficial. De regulă, astfel de proiecte implică sute de milioane de euro și se derulează pe mai mulți ani, de la demararea construcției până la operaționalizarea completă.

Strategia Google în Europa

Google operează deja o rețea extinsă de centre de date în Europa, iar noua unitate din Austria se adaugă unui portofoliu care include facilități în țări precum Irlanda, Olanda, Belgia sau Finlanda. Aceste centre sunt coloana vertebrală a serviciilor Google Cloud, dar și a produselor de consum precum Google Search, YouTube sau Gmail.

Alegerea Austriei poate fi explicată și prin politica energetică a țării, care pune accent pe surse regenerabile – un criteriu tot mai important pentru Google, care și-a asumat obiective ambițioase de neutralitate carbonică. Compania a promis că toate centrele sale de date și campusurile vor funcționa 24/7 cu energie curată până în 2030.

Impact local și regional

Construcția unui centru de date aduce de obicei beneficii economice semnificative pentru comunitatea gazdă: locuri de muncă în construcții, apoi în operare și mentenanță, precum și stimulente fiscale sau investiții în infrastructura locală. În același timp, astfel de proiecte atrage preocupări legate de consumul de energie electrică și de apă, precum și de impactul asupra rețelei energetice locale.

Kronstorf, o localitate din landul Austria Superioară (Oberösterreich), se află în apropiere de Linz, un important centru industrial și tehnologic al țării. Proximitatea față de noduri de transport și de rețele de telecomunicații de înaltă capacitate reprezintă un avantaj logistic major.

Competiția cu alți giganți tech

Google nu este singura companie care investește masiv în infrastructură în regiune. Microsoft, Amazon (AWS) și Meta derulează proiecte similare în Europa, într-o competiție acerbă pentru dominarea pieței serviciilor cloud. Fiecare nou centru de date reprezintă nu doar o extindere a capacității, ci și o consolidare a poziției strategice în fața clienților corporativi și instituționali.

Războiul din Orientul Mijlociu și criza energetică globală au accentuat însă presiunile asupra sectorului tech, costurile cu energia crescând semnificativ. În acest context, eficiența energetică a centrelor de date devine un factor competitiv esențial, iar Google a investit constant în tehnologii de răcire inovatoare și în optimizarea consumului.

De la „breaking ground" – ceremonia simbolică de demarare a construcției – până la operaționalizare, drumul este lung. Vor urma etape de construcție a clădirilor, instalarea echipamentelor IT, testarea sistemelor și obținerea certificărilor necesare. Google va trebui, de asemenea, să negocieze contracte de energie electrică și să asigure conectivitatea de înaltă viteză cu restul rețelei sale globale.

Aici însă, compania a menționat că proiectul include montarea unor panouri solare pentru alimentare și exploatarea unor cursuri de apă - care ar putea fi folosite inclusiv pentru răcirea echipamentelor.

Compania nu a oferit detalii despre numărul de angajați preconizați sau despre calendarul exact al proiectului.