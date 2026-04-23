El a mai precizat că vom continua să modernizăm Armata României şi să încurajăm cariera militară.

Mesajul a fost prezentat de către Marius-Gabriel Lazurca, Consilier Prezidenţial pentru securitate naţională - Departamentul Securităţii Naţionale, în cadrul festivităţilor organizate la Monumentul „Mormântul Ostaşului Necunoscut” din Parcul Carol I, Bucureşti.

”Sărbătorim astăzi una dintre cele mai relevante componente ale Sistemului Naţional de Apărare, categoria de forţe cu cea mai mare pondere în Armata României. Forţele Terestre au un rol major în punerea în practică a strategiilor militare şi înseamnă profesionişti, militari şi civili, care aduc o valoroasă contribuţie la succesul misiunilor din teatrele de operaţii. În această zi solemnă, onorăm memoria eroilor care au făcut sacrificiul suprem pe câmpul de luptă şi transmitem respectul nostru profund veteranilor care au apărat valorile naţionale, atât pe teritoriul României, cât şi dincolo de graniţele sale”, se arată în mesajul şefului statului.

Context geopolitic tensionat și rolul României pe Flancul Estic

Potrivit lui Nicuşor Dan, într-un context geopolitic din ce în ce mai complicat, marcat de perpetuarea războiului de agresiune al Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, precum şi de crize din alte zone ale lumii care afectează stabilitatea globală, România îşi păstrează relevanţa în domeniul securităţii şi apărării pe Flancul Estic.

”Această postură de reper strategic regional se datorează şi capacităţii Forţelor Terestre de a se adapta rapid la noile provocări de securitate şi la particularităţile misiunilor derivate din acestea. Alături de aliaţi şi parteneri, Forţele Terestre sunt implicate în asigurarea securităţii naţionale, regionale şi euro-atlantice”, sublliniază preşedintele în mesaj.

Nicuşor Dan mai arată că, astăzi, Forţele Terestre sunt o componentă omogenă şi dinamică a Armatei României, cu rezultate importante în îndeplinirea misiunilor desfăşurate.

”Progresele recente sunt evidente – de la accelerarea dotării cu tehnică de luptă performantă, prin derularea programelor majore de înzestrare, până la perfecţionarea instruirii prin exerciţii complexe în format multinaţional. Vom continua să modernizăm Armata României şi să încurajăm cariera militară. Am demarat deja majorarea etapizată a bugetului pentru apărare în conformitate cu angajamentele asumate la nivelul NATO şi vom achiziţiona tehnică şi echipamente de ultimă generaţie, utilizând inclusiv instrumentele financiare puse la dispoziţie de Uniunea Europeană, pentru a ne consolida capacitatea defensivă”, precizează preşedintele.

”Tuturor celor care fac parte din Forţele Terestre, le transmit felicitări şi îndemnul de a acţiona şi în viitor cu onoare şi curaj, ştiind că sunt parte a marii familii a Armatei României. La mulţi ani Forţelor Terestre! La mulţi ani întregii Armate a României!”, spune şeful statului în mesaj.