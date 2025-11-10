Diana Buzoianu: În cazul a circa 80 % dintre contractele pentru închirierea plajelor din Năvodari existau construcţii ilegale

10-11-2025 | 14:56
Diana Buzoianu
Inquam Photos / George Călin

Apele Române au decis să nu prelungească contractele de închiriere a plajei din Năvodari, după un control care a relevat că 80% din cele 75 de contracte aveau construcţii ilegale. Anunțul a fost făcut de ministra Mediului, Diana Buzoianu.

Mihaela Ivăncică

"Acum câteva zile, pe 15 octombrie 2025, au expirat toate contractele de închiriere pe segmentul de plajă din Năvodari, motiv pentru care au fost analizate clauzele respective şi Apele Române au luat decizia să nu mai continue prelungirea cu acele contracte, să fie practic reîncheiate prin achiziţii publice contracte noi, anul viitor. La acel moment a fost o foarte mare agitaţie. Au fost foarte multe acuze aduse instituţiilor publice pentru această decizie. Am cerut să fie făcut un control să vedem exact care era situaţia de fapt cu cele 75 de contracte de închiriere.(...) Din cele 75 de contracte de închiriere, 62 de contracte aveau clădiri, construcţii ilegale făcute pe acele spaţii. Asta înseamnă că undeva la 80% din contractele care au fost semnate pentru închirierea plajelor, cuprindeau de ani de zile construcţii care erau ilegale", a explicat ministra Mediului.

Construcții ilegale pe plaja din Năvodari

Aceasta a subliniat că este vorba despre construcţii de 800 mp, 700 mp, 500 mp pătraţi peste ceea ce obţinuseră în aviz.

Diana Buzoianu a precizat că, de-a lungul timpului, au fost date amenzi, însă acestea sunt foarte mici şi a dat ca exemplu luna august, când din cele 62 de amenzi aplicate, doar patru erau de 25.000, în 90% dintre cazuri fiind aplicată amenda minimă, de 10.000 lei.

"Asta înseamnă că, dacă în 15 zile această amendă a fost plătită, se putea ajunge chiar la 5.000 de lei pentru clădirea ilegală. Asta înseamnă undeva la două şampanii de lux. Şi aceste amenzi au fost apoi notificate către Inspectoratul de Stat în Construcţii. Inspectoratul de Stat în Construcţii a trimis la rândul său adrese către primării. Şi aceste construcţii au continuat să existe, ilegal construite, ani de zile să aducă profit, plătind din când în când câte o amendă de două şampanii de lux", a punctat Buzoianu.

Diana Buzoianu
Diana Buzoianu, după raportul de la Salina Praid: „Demiterea fostului director al Apelor Române a fost corectă”

Potrivit acesteia, situaţia a continuat ani de zile şi construcţiile nu au fost desfiinţate pe motiv că la Năvodari nu există PUZ.

"Răspunsul primit la întrebarea de ce s-a stagnat în această situaţie este că nu există PUZ. La Năvodari, în acest moment, nu există un PUZ. Cine ar fi trebuit să facă acest PUZ? Orice persoană interesată putea să facă un PUZ. Asta înseamnă inclusiv operatorii de plajă, asta înseamnă inclusiv Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea Litoral, asta înseamnă inclusiv Primăria. De ani de zile, toţi aceşti actori cheie pasează responsabilitatea de la unii la alţii. Nu există un PUZ realizat. Operatorii economici plătesc o chirie între 4 şi 13 lei pe metru pătrat. Dacă ar fi existat PUZ şi ar fi fost create aceste construcţii conform PUZ, pe fiecare metru pătrat de construcţie ar fi plătit undeva între 600 şi 845 de lei pe metru pătrat, deci un preţ mult mai mare. Într-adevăr, n-ar fi plătit amenzi, dar ar fi plătit un preţ mai mare pentru acele construcţii", a precizat ministra Mediului.

Starea actuală a construcțiilor ilegale

Ea a adăugat că, în prezent, din cele 62 de construcţiile ilegale identificate, aproximativ zece au mai rămas în picioare şi a primit inclusiv adrese care anunţau că au început demersurile pentru demolarea unei părţi din aceste zece construcţiei ilegale.

"Ne-am dus pe teren, lucrurile încă n-au început. Vreau să transmitem un semnal foarte clar de alarmă: pe data de 15 noiembrie, când se va termina ultimul termen de prelungire care a fost acordat, pentru că nu va mai fi acordat un termen de prelungire pentru dărâmarea acestor construcţii, dacă nu vor fi dărâmate aceste construcţii, vom face toate demersurile necesare legale pentru a fi dărâmate aceste construcţii şi pentru a ne recupera toţi banii de la operatorii economici care, de altfel au încasat profituri ani de zile la rând pe aceste afaceri - restaurante, beach baruri, terase - care erau în ilegalitate", a transmis Buzoianu.

Aceasta a menţionat că, în ceea ce priveşte contractele pentru închirierile care urmează să fie făcute anul viitor prin licitaţie publică, procesul de modificare a acestora este destul de avansat şi vor trebui să fie trecute clauze foarte clare pentru respectarea interesului public. 

Sursa: Agerpres

Etichete: Navodari, ministerul mediului, Diana Buzoianu,

Dată publicare: 10-11-2025 14:56

