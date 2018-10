PSD şi ALDE au anunţat că au ajuns la un acord privind legea offshore. "Nu a fost o negociere"

PSD şi ALDE ar fi ajuns la un consens privind modificările la legea offshore, au anunţat azi reprezentanţii celor 2 partide din coaliţia de guvernare.

PSD şi ALDE au ajuns la un consens în privinţa modificărilor la legea offshore, liderul deputaţilor PSD Daniel Suciu precizând că, în urma şedinţei din coaliţie, s-a decis ca 50% din producţia de gaz din Marea Neagră să se tranzacţioneze pe bursa din România, iar investiţia celor care operează să se deducă maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar.

Decizia a fost luată miercuri după o întâlnire a preşedintelui Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, liderul deputaţilor PSD Daniel Suciu cu reprezentanţii ALDE - Andrei Gerea şi Toma Petcu.

"La rugămintea şi la solicitarea colegilor din ALDE, ne-am reîntâlnit pentru a ne pune de acord asupra unor aspecte tehnice. În esenţă nu am avut puncte de vedere divergente foarte multe, nici măcar procente, am avut de discutat mai multe chestiuni tehnice vizavi de autorizări. Cel puţin poziţia PSD a rămas aceeaşi şi cred că din această perspectivă colegii de la ALDE pot să spună la ce concluzie au ajuns. În esenţă, nu a fost un subiect de fractură în coaliţie, nici pe departe, şi am discutat şi fără patimă şi pur tehnic, având un singur interes, ca statul român şi România de pe această lege să câştige cât mai mult. Nu a fost o negociere - dă-mi mie, na-ţi ţie procente", a afirmat Suciu.

El a spus că s-a luat decizia că "50% din producţia de gaz la Marea Neagră se tranzacţionează pe bursa din România, investiţia celor care operează se deduce maxim 30% din impozitul pe venitul suplimentar". "Este forma pe care o cunoaşteţi şi aşa a rămas", a adăugat Suciu.

Liderul deputaţilor PSD a precizat că, în principiu, comisiile reunite vor avea o şedinţă marţea viitoare pentru a discuta aceste modificări.

"Fac un apel foarte serios la colegii din Opoziţie să studieze cu foarte mare atenţie, să iasă din zona populismului, că acesta este un proiect al României, cu implementare pe 30 de ani şi ar face foarte bine să studieze cu mare atenţie care este cu adevărat interesul României. Coaliţia PSD-ALDE va trece această lege aşa cum am discutat şi astăzi şi dacă tot vorbeau ceilalţi de solidaritate şi de interesul naţional sunt foarte curios să-i vedem şi marţea viitoare la şedinţa comisiilor reunite şi, eventual, când se va vota, pentru că chiar vorbim de interesul naţional şi nu de interesul unui preşedinte", a mai spus Suciu.

Fostul ministru al energiei Toma Petcu (ALDE) a spus că discuţia nu a pornit de la procente, ci de la faptul că "o serie de aspecte tehnice, foarte importante în procedura de autorizare a proiectului, nu erau conforme cu ceea ce ar fi trebuit să se întâmple, astfel încât proiectul să se implementeze fără probleme".

"În al doilea rând, noi am plecat de la ideea că aceste câştiguri trebuie împărţite în mod egal, minim 50% pentru statul român şi bineînţeles 50% şi pentru concesionari. (...) După dezbateri şi după analize am ajuns la această concluzie, că procentele sunt echitabile pentru ambele părţi, astfel încât şi statul român să câştige 50% şi operatorul să câştige 50%, bineînţeles după ce îşi recuperează investiţia, aşa cum este normal. (...) Eu consider că forma convenită astăzi în urma discuţiilor este forma care dă posibilitate ca proiectul să se poate desfăşura fără niciun impediment de natură tehnică şi de autorizare şi bineînţeles ne interesează şi componenta de securitate energetică", a adăugat Petcu.

El a spus că s-au făcut modificări la regimul juridic al plajelor şi legate de zona de protecţie atunci când se descoperă situri naturale arheologice.

De asemenea, fostul ministru al energiei Andrei Gerea (ALDE) a susţinut că s-au ridicat mai multe probleme de natură tehnică.

"Observaţiile pe care cei de la ALDE le-au făcut au fost acceptate de partenerii noştri pentru că erau chiar evidente anumite greşeli. A fost binevenit tot ce am făcut noi în zona tehnică. (...)Este un punct de vedere pe care coaliţia PSD-ALDE îl are vizavi de offshore, urmează să stabilim un parcurs să le prezentăm şi celelalte grupuri parlamentare", a adăugat Gerea.

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea, a declarat miercuri că sunt toate şansele ca legea offshore să intre pe ordinea de zi de săptămâna viitoare a comisiilor pentru industrii, buget şi administraţie, el subliniind că în privinţa acestui act normativ "va fi o decizie a Parlamentului".

Camera Deputaţilor a decis pe 3 octombrie, cu 210 voturi "pentru" şi o abţinere, retrimiterea la comisii pentru o săptămână a raportului la legea offshore. Decizia a fost luată la solicitarea liderului UDMR, Kelemen Hunor. PSD a fost de acord cu propunerea, potrivit liderului grupului deputaţilor social-democraţi, Daniel Suciu. Comisiile pentru industrii, buget şi administraţie au adoptat săptămâna trecută raportul asupra legii offshore.

