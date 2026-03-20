"Luni vom avea un Birou Permanent Naţional şi vom hotărî calendarul", a declarat Grindeanu, vineri, la Palatul Parlamentului, după adoptarea bugetului de stat pe 2026.

Întrebat dacă în opinia sa este oportună schimbarea premierului, liderul PSD a răspuns: "O să facem acea consultare internă şi nu eu, toţi membrii PSD care vor vota, adică aproape 5.000 de oameni, vor hotărî".

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat vineri că România are un buget votat, "cu bune şi cu rele", şi le-a mulţumit parlamentarilor de la putere şi din opoziţie pentru efortul pe care l-au făcut în acest sens.

"S-a votat bugetul. Eu le mulţumesc colegilor din Parlament, atât de la putere, cât şi din opoziţie. A fost un efort. Azi noapte, aşa cum aţi văzut, s-a stat până la ora 3:00. Astăzi avem un buget votat, cu bune şi cu rele, dar România are un buget, ăsta este un lucru bun", a spus Grindeanu, la Palatul Parlamentului.

El a adăugat că de acum încolo prioritatea Guvernului trebuie să fie legată de evoluţia preţurilor la carburanţi.

Grindeanu: ”Nu vreau să vin eu cu soluții”

"Eu încurajez Guvernul, ba chiar îl somez, ca în perioada următoare, trecând această etapă, să se ocupe şi să fie prioritate pentru Guvern. Nu vreau să vin eu cu soluţii. Bogdan Ivan, ca ministru al Energiei, a dat soluţiile. Poate să fie unele îmbunătăţite. Ştiu că a avut şi ieri discuţii cu ministrul Finanţelor chiar la mine în birou, aşa că mă aştept urgent să se vină cu o soluţie", a afirmat acesta.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat, vineri, de plenul reunit al Parlamentului. S-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 voturi împotrivă şi o abţinere.

De asemenea, a fost adoptat proiectul Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026, cu 314 voturi ”pentru”, 105 ”contra”, 12 abţineri, iar un parlamentar nu a votat.