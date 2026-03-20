Dezbaterile generale pe buget au început joi, în jurul orei 21:00, iar ulterior au avut loc discuţii şi vot pe articole şi anexe.

La ora 3:00, plenul reunit al Parlamentului a suspendat dezbaterile, urmând ca acestea să fie reluate la ora 10:00, aşa cum a anunţat preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, care a condus şedinţa comună a Legislativului.

Dezbaterile vor fi reluate de la anexa 3 - ordonator de credite Ministerul Culturii.

Premierul Ilie Bolojan a participat la toate dezbaterile, fiind prezent în sala de plen de la începutul şedinţei comune şi până când aceasta a fost suspendată.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost aprobat joi în Comisiile reunite de buget-finanţe, cu 38 de voturi pentru şi 13 împotrivă.

Dezbaterile din Comisiile de buget, care au început miercuri, au fost suspendate, după ce amendamentul PSD privind pachetul social a fost respins. Joi dimineaţă, preşedintele PSD a convocat şedinţa coaliţiei pentru a găsi o soluţie de deblocare a dezbaterilor pe marginea bugetului, afirmând că nu renunţă la pachetul de solidaritate.

După şedinţa coaliţiei, premierul Ilie Bolojan a anunţat că s-a găsit o soluţie, menţionând că s-a căzut de acord să fie reduse cheltuielile care ţineau de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe.

Achitarea unor drepturi obținute de magistrați în instanțe, amânată

''S-a găsit o formulă prin care propunerea legată de pachetul social să fie susţinut de coaliţie. Aveam două posibilităţi: prima - să creştem deficitul cu anvelopa necesară acoperirii amendamentelor din Parlament; nu s-a mers pe această opţiune. A doua variantă, pe care am căzut de acord, este să reducem alte cheltuieli. Analizând structurile bugetului, am decis să reducem componenta de cheltuieli care ţinea de achitarea unor drepturi obţinute de magistraţi prin sentinţe care au fost câştigate în anii trecuţi şi, practic, amânarea acestora pentru anii următori", a declarat Bolojan.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, s-a declarat "satisfăcut" de faptul că social-democraţii au reuşit să impună pachetul de solidaritate în integralitate. "PSD a reuşit să impună pachetul de solidaritate în integralitate, ceea ce este un lucru bun nu pentru PSD, ci pentru pensionari şi pentru copiii cu dizabilităţi", a spus Grindeanu la Palatul Parlamentului.

Luni, bugetul a fost discutat cu ordonatorii principali de credite în comisiile de specialitate şi avizat, iar marţi au început discuţiile în comisiile de buget.

Guvernul a aprobat joia trecută proiectul.