"Vă mulţumesc tuturor parlamentarilor care aţi votat bugetul. Un buget care prevede o nouă abordare, corectă faţă de cetăţeni. Cu această ocazie, le spun românilor că toate reformele făcute până acum, reforma administraţiei, reforma pensiilor speciale, reducerile de cheltuieli din instituţiile publice sunt reflectate în acest buget. Bugetul reprezintă şi centura de siguranţă pe care o avem în faţa unor derapaje nedorite. Astfel, nimeni nu va putea arunca la coş efortul românilor, făcut în ultimele luni, şi risipi finanţele publice. Spunem adevărul şi facem tot ce ne stă în putinţă pentru a echilibra situaţia financiară. Avem forţa necesară să îndreptăm lucrurile şi să punem România pe baze corecte şi realiste. Trebuie să lucrăm în continuare pentru a întări România pentru că vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui şoc care poate veni din afară", a declarat Ilie Bolojan după adoptarea în plenul Parlamentului a proiectelor legii bugetului de stat şi legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2026.

El a subliniat că guvernanţii trebuie să lucreze în continuare pentru a întări România, având în vedere contextul internaţional.

"Vedem ce se întâmplă la nivel mondial, iar noi trebuie să avem capacitatea să răspundem oricărui şoc care poate veni din afară", a evidenţiat Bolojan.

Premierul a transmis partenerilor instituţionali şi agenţiilor de rating că prin bugetul adoptat România dovedeşte că este un partener responsabil.

"Mă adresez partenerilor instituţionali, agenţiilor de rating şi instituţiilor financiare: România dovedeşte prin acest buget, prin păstrarea ţintei de deficit de 6,2% că este un partener responsabil, corect, care respectă angajamentele asumate", a spus el.

Bolojan i-a asigurat pe români că bugetul pe 2026 va asigura continuarea investiţiilor, funcţionarea instituţiilor publice, precum şi plata salariilor, pensiilor şi ajutoarelor sociale.

"Mă adresez şi cetăţenilor României, cărora le mulţumesc pentru eforturile şi înţelegerea de care au dat dovadă în această perioadă şi îi asigur că acest buget asigură investiţiile necesare pentru continuarea lucrărilor publice mari şi cele locale din România, că asigură fondurile necesare pentru funcţionarea instituţiilor publice, pentru plata salariilor, pensiilor şi tuturor formelor de sprijin pentru cei care au nevoie de asta. Vă mulţumesc încă o dată. Dumnezeu să aibă în pază România", a mai declarat Bolojan.

Proiectul legii bugetului de stat pe anul 2026 a fost adoptat vineri de plenul reunit al Parlamentului. S-au înregistrat 319 voturi pentru, 104 împotrivă şi o abţinere.