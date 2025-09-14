Secretarul general al Guvernului critică Guvernul. Radu Oprea (PSD): ”Ar crește riscul”

Secretarul general al Guvernului, Ștefan-Radu Oprea, susține menținerea măsurii de plafonare a prețurilor la alimentele de bază, argumentând că aceasta a avut efecte benefice semnificative în ultimul an.

Mesajul a fost transmis pe pagina sa de Facebook.

„Trebuie menținută plafonarea la alimentele de bază!”, afirmă acesta, explicând că înainte de introducerea măsurii (iunie 2023), România se confrunta cu creșteri semnificative ale prețurilor alimentelor esențiale.

Printre cele mai importante date menționate:

Prețurile crescuseră cu +15% la lapte și pâine, +27% la brânză, +29% la ouă, +33% la cartofi, +55% la zahăr, +31% la unt, +14% la carnea de pui și +16% la carnea de porc înainte de plafonare.

După un an de la aplicarea măsurii, inflația la alimentele de bază a scăzut la 1,1%, față de media anterioară de 18%.

„În ciuda încercării de a speria cetățenii nu a fost penurie de alimente”, spune Oprea, adăugând că în 2024, producția de carne de porc a crescut cu 9,2%, iar cea de carne de pasăre cu 8,7%.

El avertizează că renunțarea la plafonare ar duce la o creștere a inflației cu cel puțin două puncte procentuale, afectând în special persoanele cu venituri mici:

„Ar crește riscul pentru 1 milion de români să ajungă în zona sărăciei și a excluziunii sociale.”

Oprea subliniază că „PSD susține continuarea măsurii de plafonare la alimentele de bază cu atât mai mult cu cât inflația tinde să treacă de 10%”.

Sâmbătă, Guvernul a anunțat că nu va mai prelungi plafonarea prețurilor la produsele de bază de la 1 octombrie. PSD însă a contrazis Guvernul din care face parte și a specificat că nu s-a eliminat plafonarea prețurilor și a numit anunțul ca fiind un „zvon”.

