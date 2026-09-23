„Domnul Mureşan ar trebui să facă un gest care să arate că intenția sa de a deveni premier este una reală, pentru că imaginea pe care a reușit să o proiecteze în ultimele zile a fost că nu-și dorește să fie premier. (...) Cred că ar trebui să ne arate că își dorește cu adevărat această funcție, că își dorește să fie premier. Ca să dovedească acest lucru trebuie să îşi anunţe demisia din Parlamentul European. Trebuie să demonstreze că îşi asumă total responsabilitatea pentru România. Acesta este momentul adevărului. Fiind ales pe liste comune PSD-PNL, are girul nostru să se retragă din poziţia de europarlamentar”, a spus preşedintele PSD, într-o declaraţie la Parlament.

Sorin Grindeanu a precizat că, altfel, Mureşan „face doar un joc politic ieftin în timp ce România este în criză profundă”.

„Până acum, a demonstrat prin toate acţiunile sale arată că nu vrea să fie votat”, a mai declarat Grindeanu, el arătând că „Mureşan este doar pionul lui Ilie Bolojan care doreşte prelungirea acestei crize politice”.

În plus, Sorin Grindeanu l-a invitat pe Siegfried Mureșan la sediul PSD pentru o discuție despre economie.

”Aș mai remarca și aș da un sfat: să lase mai puțin din aroganță, să dovedească mai puțin sau să arate mai puțin mai puțin tupeu. M-am străduit în aceste zile, chiar și astăzi de dimineață, m-am străduit să găsesc viziunea economică a domnului... în spusele domnului Mureșan, și vă spun sincer că chiar și în ultima săptămână de joi, de când a fost nominalizat și până acuma, las atacurile de peste vară — n-am văzut altceva decât înjurături la adresa PSD. Pare că ăsta este singurul program politic pe care e în stare să-l promoveze în acest moment, domnul Mureșan.

Noi însă în schimb am demonstrat că punem interesul țării mai presus de orgolii. De aceea îl aștept pe domnul, așa cum am spus, îl aștept pe domnul Mureșan la sediul Partidului Social Democrat pentru a avea o discuție reală despre economia României.”, a declarat Grindeanu.

Liderii PSD au decis că nu vor susține guvernul lui Siegfried Mureșan

Declarațiile lui Sorin Grindeanu vin la câteva ore după negocierile eșuate cu Ilie Bolojan pentru susținerea în parlament a cabinetului Mureșan.

Siegfried Mureșan nu a participat la întâlnire. Sursele citate spun că nu s-a ajuns la niciun acord, situația rămânând neschimbată, PSD menținându-și decizia de a nu vota Guvernul.

Discuțiile dintre liderul liberal și cel social-democrat au avut loc pe „teren neutru”, explică surse politice pentru Știrile ProTV, și au loc după ce conducerea PSD a votat că nu va vota un guvern condus de Siegfried Mureșan.