„Tot ceea ce am spus mai devreme se dovedește a fi adevărat. Din perspectiva noastră, în acest moment, e evident că domnul Siegfried Mureșan nu-și dorește să fie prim-ministru. Eu, în prima parte a zilei, l-am așteptat la biroul de la Camera Deputaților, de președinte al Camerei Deputaților. În partea a doua, l-am așteptat aici (la sediul PSD, n.r.). Am așteptat chiar și în format electronic să-mi fie trimis un program de guvernare. Nu avem pretenția să fie forma finală, fiindcă știm că aceste lucruri se adaptează, dar m-așteptam să fie cel puțin în linii mari, să avem acest program de guvernare. Cu alte cuvinte, ce vă spuneam în urmă cu două, trei ore, și anume faptul că noi credem că dânsul nu-și dorește cu adevărat să fie prim-ministru, e adevărul. Și atunci i-aș spune ce am spus și luni, după ședința de Birou Permanent Național, anume faptul că pierdem timpul, să-și depună mandatul, dacă stă în voturile PSD și, după modul în care, cel puțin în aceste zile, ne-a tratat, nu are cum să obțină voturile PSD în acest mod”, a declarat președintele PSD, la sediul central al partidului, potrivit News.ro.

Grindeanu: „Ar trebui să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul”

Sorin Grindeanu a mai spus că ar trebui să scurteze toată această perioadă, să-și depună mandatul.

„Mingea atunci e în terenul președintelui, ori să intrăm într-o procedură de alegere anticipată, deși n-ar fi îndeplinit dacă nu se votează, dacă pică în Parlament, sau se face o nouă nominalizare. Dar, așa stând și încercând să facem conferințe de presă, să ne aruncăm unii altora lucruri, eu cred că nu e constructiv. Am fost cât se poate de deschis în aceste zile, am trecut peste toate lucrurile de peste vară, pe care, în mod personal, domnul Mureșan le-a făcut la adresa mea și a PSD-ului”, a menționat Grindeanu.

„Singurul program politic pe care îl văd este legat de înjurături la adresa PSD”

Sorin Grindeanu a adăugat că „înțelege jocul politic, declarațiile politice, dar câteodată trebuie să treci peste aceste lucruri și să faci lucruri serioase, să te ocupi de programe de guvernare, să vii cu argumente”.

„Singurul program politic pe care îl văd dinspre domnul Siegfried Mureșan e legat de înjurături la adresa Partidului Social-Democrat. N-am văzut absolut nimic altceva. Mi-aș fi dorit să am o discuție astăzi pe argumente. Eram pregătit, împreună cu colegii mei, să discutăm pe ceea ce își propune prin programul de guvernare. N-ar fi fost nimic umilitor, ieșit din comun, ci încercând să găsim soluții pentru români. Eu cred că românii așteaptă soluții de la noi. Nu orgolii, nu tupeu, nu invective, nu înjurături, nu ba p-a mă-tii, ci, așa cum am spus, să găsim soluții. Și atunci, fiind în acest blocaj, eu nu pot să văd altceva decât scurtarea acestui proces, și anume, i-aș sugera să-și depună mandatul”, a mai declarat Grindeanu.