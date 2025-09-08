Tensiuni în coaliție. Proiectele prin care PSD ar putea anula unele măsuri. Nicușor Dan le cere să fie „uniți”

Stiri Politice
08-09-2025 | 19:46
Sătul de săgețile pe care și le aruncă liderii coaliției, președintele Nicușor Dan le-a cerut astăzi să facă pace, de dragul României. Însă, doar câteva ore mai târziu, PSD a depus la Parlament două proiecte de lege menite să schimbe măsuri importante.

autor
Constantin Toma,  Teodora Suciu

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: „Țara nu se conduce cu foarfeca și toporul în mâini. Nu merge cu ultimatumuri și amenințări în fața PSD. Noi nu guvernăm cu pistolul la tâmplă.”

Grindeanu l-a atacat pe Bolojan

Liderul PSD l-a atacat pe premierul Bolojan în timp ce Guvernul trecea prin patru moțiuni de cenzură în Parlament.

Mai mult, PSD vrea să anuleze unele măsuri de reducere a deficitului cerute de Guvern. Este vorba despre scutirea de la plata CASS a mamelor aflate în concediu de creștere a copilului, a veteranilor de război, deținuților politici și a preoților și călugărilor.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD: Pentru mine acel moment în care n-au fost acceptate aceste amendamente săptămâna trecută a fost unul din momentele grele, le-am și spus colegilor mei, în sensul de a mai rămâne sau nu parte a acestei coaliții.”

Președintele Nicușor Dan le-a cerut liderilor coaliției să rămână uniți.

Nicușor Dan, președintele României: „Nu e regulă ca partidele din coaliţie să se atace între ele. Asta e opinia mea. Bineînţeles că au libertatea să facă ce vor, numai că noi suntem într-o situaţie în care avem patru partide şi minorităţile la guvernare şi aceste partide împreună iau nişte măsuri care au costuri sociale importante şi atunci, în opinia mea, ar trebui să fie bloc unit.”

Chiar dacă și UDMR are obiecții la măsurile dure impuse de prim-ministrul Ilie Bolojan, varianta opoziției nu e considerată viabilă.

Kelemen Hunor, președintele UDMR: „Alternativa, drumul arătat de Opoziție, este un drum înfundat. Ar însemna doar haos. Spectacol. Ură. Așa cum am văzut în aceste zile și nu cred că cineva care dorește normalitate, predictibilitate, va alege acel drum.”

Contestații depuse de AUR la CCR

Între timp, AUR trimite patru contestații la Curtea Constituțională, după ce a dat greș cu moțiunile. La mijlocul lunii, CCR va analiza contestația depusă de Înalta Curte la legea pensionării magistraților. Ilie Bolojan a anunțat că pleacă de la Palatul Victoria dacă reforma din magistratură va fi declarată neconstituțională.

Mircea Abrudean, președintele Senatului: „Emoții există întotdeauna pentru că există niște decizii care trebuie luate de către Curtea Constituțională. Din perspectiva Guvernului s-a făcut tot ce s-a putut în așa fel încât aceste măsuri să fie pe deplin constituționale.”

Ștefan Pălărie, liderul senatorilor USR: „Am speranța și optimismul că inclusiv pensiile magistraților vor trece cu bine de CCR.”

Săptămâna aceasta, partidele de la putere se vor întâlni pentru a încerca să se pună de acord asupra reducerilor din administrația locală.

Sursa: Pro TV

