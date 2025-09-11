Ce conține programul PSD, de care coaliția nu știa nimic, ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri”

Potrivit News.ro, Grindeanu a declarat că, ”dacă vrem să oprim ascensiunea partidelor populiste”, atunci principalul instrument este acela de a oferi creştere economică.

”Acest plan pe care noi azi o să-l prezentăm în mare este bazat pe investiţii, în mod special, pe stimularea investiţiilor şi, în special, pe stimularea investiţiilor greenfield, cele de la zero, pe crearea de noi locuri de muncă şi de creşterea producţiei. Sunt cei trei piloni pe care ne-am bazat acest program. Doar cu investiţii concrete în industrie, în agricultură, în sănătate şi în inovare, toate acestea cu o energie mai ieftină, vom putea relansa economia şi menţine creşterea economică din ultimii ani”, a spus președintele interimar al PSD.

El a precizat că o întrebare legitimă care se poate ridica este cum s-ar putea aplica un astfel de plan, dacă nu mai sunt bani la buget şi deficitul trebuie redus.

”Este o întrebare cât se poate de legitimă. (..) Toate propunerile pe care noi le facem nu pun presiune pe buget, adică nu înseamnă cheltuieli bugetare. Majoritatea lucrurilor şi măsurilor, de fapt, sunt facilităţi pe care statul poate să le ofere, pe termen lung, măsuri care se autofinanţează, sau bani, de exemplu, din fonduri europene şi alte surse fără impact bugetar direct. De exemplu, propunem metoda creditului fiscal. Această metodă o vrem ţintită către investiţii noi şi investiţii în zone defavorizate. Această metodă presupune ca firmele care vor să investească să aibă o deducere, adică facilităţi date de stat, din impozitul pe profit, pe o durată de 5 ani, cu posibilitatea prelungirii la 10 ani”, a mai spus Grindeanu.

Cele trei ”instrumente” propuse de PSD

Potrivit preşedintelui interimar al PSD, întregul pachet de relansare economică foloseşte în general 3 instrumente simple, deficiente şi verificabile.

”Primul instrument este cel care poartă numele şi-l cunoaşteţi cu toţi, garantiile de stat pentru IMM-uri. IMM-urile reprezintă, de fapt, energia reală a economiei româneşti. Relansarea economică are nevoie de o finanţare rapidă. Ca să poţi să ajungi la această relansare economică, trebuie să beneficiezi de această finanţare rapidă. De aceea propunem o schemă de garanţii de stat pentru creditele IMM-urilor, structurată: 60% pentru investiţii, 40% pentru capital de lucru. Garanţia publică, care statul o poate da, deblochează foarte rapid creditarea, acolo unde este riscul foarte mare, dar potenţialul de a face o afacere care să aducă plus este real”, a anunţat preşedintele interimar al PSD

Potrivit lui Grindeanu, măsura este pro-muncă, pentru că companiile primesc stimulente doar dacă angajează şi formează, este pro-productivitate, pentru că răsplăteşte inovaţia şi investiţiile cu impact tehnologic, este pro-finanţare privată, pentru că garantiile de stat multiplică fiecare leu public în credite către economie.

Grindeanu a mai spus că al doilea instrument pe care îl propun este crearea cadrului legal pentru susţinerea companiilor care investesc în cercetare, inovare şi dezvoltare.

”Trăim o perioadă în care inteligenţa artificială devine o realitate cotidiană. Vrem să creştem acea parte a economiei bazată pe proprietatea dreptului. România are o serie întreagă de oportunităţi şi de talente, iar datoria noastră este să le ajutăm să producă plus valoare pentru societate. Aici avem câteva facilităţi propuse. Până la 50% sprijin, credit fiscal, pentru investiţiile în centrele de data şi inteligenţă artificială. Super deducere, până la 200% pentru cheltuielile de cercetare şi dezvoltare realizate în maxim 5 ani. Şi credit fiscal de 30% pentru cheltuielile de cercetare, dezvoltare şi dezvoltare şi acces la creditele pentru cercetare cu cost redus. Toate aceste instrumente se vor încadra în plafoanele ajutorului din regulile permise de către Uniunea Europeană”, a spus Sorin Grindeanu.

Potrivit preşedintelui PSD, prin aceste măsuri se generează locuri de muncă de calitate pentru cercetători, ingineri, iar asta nu înseamnă doar contribuţii salariale mai mari, ci mai ales o activitate economică în planul vertical al economiei.

Preşedintele interimar al PSD a mai declarat că ”niciun plan de reprezare economică nu este complet fără tineri”.

”De aceea insistăm în acest pachet pe măsuri care vizează o categorie importantă, tinerii, care nu lucrează în acest moment şi nu sunt înscrişi într-o formă de educaţie sau formare profesională şi la care rata şomajului astăzi, când vorbim, în România, este de peste 24%. Cum vrem să stimulăm angajarea? Propunem acordarea unei prime de stabilitate de 1.000 de lei pe lună, în primele 12 luni de angajare şi de 1.250 de lei, pe lună, în următorul an, acordată tinerilor din această categorie, angajaţi pentru prima data, pe perioadă nedeterminată. (..) Pot să vă spun că aceste scheme de finanţare sunt acum la dispoziţia noastră şi sunt scheme de finanţare europene, dar care, în acest moment, nu sunt folosite de către ţara noastră. (..) Cred că e important să discutăm şi cu doamna comisar Roxana Mânzatu, pentru că aceste programe să fie finanţate cu prioritate pentru România”, a declarat Grindeanu.

El a menţionat că sunt şi câteva garanţii pe care le vor cere în mod obligatoriu angajatorului, şi anume contractul trebuie să fie pe minim 12 luni după finalizarea acestor facilităţi, adică să continue să fie angajaţi.

”Trebuie să avem o perioadă de mentorat şi de un raport de formare la 6-12 luni, astfel încât să vedem rezultatele acestui input care vine în forma de ajutor amintită mai devreme. Trebuie să avem, de asemenea, modalitate prin care statul trebuie să-şi recupereze aceste facilităţi, dacă obligaţiile nu sunt respectate de către angajator”, a explicat el.

Sorin Grindeanu a arătat că, prin aceste trei programe, vor avea câteva ţinte asumate.

”Vom avea cel puţin 25.000 de tineri integraţi pe piaţa noastră. Din calculele noastre undeva la 1.000 de proiecte de cercetare, dezvoltare, inovare sprijinite şi minim 200 de produse şi servicii noi care apar pe piaţă. Suma totală pentru credit pentru IMM-uri este undeva în jur de 15 miliarde, şi aici vorbim de garanţii”, a spus el.

Coaliția de guvernare nu știa nimic de planul PSD

Pe de altă parte, Grindeanu a recunoscut faptul că tot acest plan nu a fost prezentat în coaliția de guvernare, astfel că nu se știe care va fi soarta sa.

”PSD nu propune prin acest program cheltuieri suplimentare, ci investiţii în oameni şi în idei. Vrem să punem România la treabă. Tineri care să-şi înceapă cariera, companii care inovează şi IMM-uri care se finanţează. De aceea vom cere sprijinul coaliţiei ca în următoarele zile toate aceste măsuri de relansare economică să se transforme în legi şi să se transforme în realitate.”, a concluzionat Grindeanu.

Care sunt principalele idei prezentate în noul program al PSD

ȘtirileProTV.ro vă prezintă câteva dintre cele mai importante idei din acest nou program al PSD, documentul integral putând fi consultat aici:

Programul PSD ”Relansare prin investiţii, inovaţie şi şanse pentru tineri” [pdf]

Țintele economice vizate de PSD :

- Revenirea la o creștere economică de peste 3% în 3 ani și 5% în 5 ani.

- Crearea a peste 120.000 de locuri de muncă în sectoarele economice vizate în program.

- Reducerea deficitului comercial de la 9,5% din PIB (2025) la sub 8% din PIB în maximum 3 ani.

- Reducerea decalajelor regionale cu 15% față de situația din prezent.

Premieră în România, creditul fiscal de 150% și 200%

PSD propune un model polonez de credit fiscal: deducere suplimentară din baza impozabilă pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare, de 100% sau 200%. ”Cheltuielile eligibile se scad de două ori: o dată ca și costuri obișnuite, a doua oară ca deducere specială. Rezultă o deducere fiscală totală ce poate ajunge la 150 sau 200%.”

”Firmele își deduc fiscal o sumă mai mare decât investiția realizată pentru anumite cheltuieli”, susține PSD.

Stimularea investițiilor noi în sectoarele strategice

Social-democrații mai propun susținerea investițiilor noi de minim 20 de milioane euro în industria alimentară, farmaceutică, chimică, auto, apărare, construcții metalice, fabricarea de utilaje și echipamente.

Printre facilitățile acestei măsuri:

- Credit fiscal: scutirea de la plata impozitului pe profit pe o

durată de 5 ani

- Teren cu utilități la poartă concesionat pe 30 de ani

- Recuperare accelerată a investițiilor în echipamente și infrastructură tehnologică

- Garanții de stat pentru credite bancare

De asemenea, PSD mai propune susținerea companiilor care investesc în cercetare-dezvoltare prin scutirea de la plata impozitului pe profit.

Printre facilitățile acestei măsuri:

- 50% din valoarea investiției în centre de date și

inteligență artificială

- 200% din cheltuielile realizate în maxim 5 ani pentru cercetare-dezvoltare

- 30% din cheltuielile pentru cercetare-dezvoltare-inovare +

credite cercetare

O altă măsură vizată de PSD ar fi debirocratizarea investițiilor”, prin înființarea ”ghișeului unic pentru investiții”, respectiv o platformă digitală pentru eliberarea tuturor avizelor și autorizațiilor necesare investițiilor.

Social-democrații mai vor relansarea Programului Rabla pentru tractoare și utilaje agricole, cu finanțare din fonduri europene și Fondul pentru mediu.

Stimularea investițiilor în industria alimentară

Printre facilitățile acestei măsuri::

- Credit fiscal: scutirea de la plata impozitului pe profit până la

50% din valoarea investiției

- Garanții de stat pentru credite bancare

- Teren și utilități pentru investiții noi de minim 3 milioane euro

- Recuperare accelerată a investițiilor în echipamente și

infrastructură tehnologică

PSD propune și ”susținerea cooperativelor și organizațiilor de udători”, prin asigurarea veniturilor pentru dezvoltarea cooperativelor și organizațiilor de udători.

Ca beneficiu: o contribuție în valoare de 2% din impozitul pe profit din partea membrilor cooperativelor sau organizațiilor de udători, iar contribuția se deduce fiscal.

Programul „Primul loc de muncă”

PSD mai propune angajarea tinerilor care nu urmează niciun program școlar sau de formare profesională (NEET), grup defavorizat, cu o rată a șomajului de circa 24% în România.

Printre beneficiile acestei măsuri:

- Număr estimat de beneficiari: 28.000 tineri anual.

- Sumă alocată - primă de stabilitate: 1.000 lei/lună în primele 12 luni și 1.250 lei/lună în următoarele 12 luni, acordată tinerilor NEET angajați pentru prima dată pe perioadă nedeterminată.

- Finanțare: fonduri europene nerambursabile sau bugetul asigurărilor sociale.

Programul PSD Muncă

PSD mai propune acordarea de subvenții angajatorilor ce încadrează pe perioadă nedeterminată mame cu cel puțin 3 copii, șomeri înregistrați în evidența ANOFM sau persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Printre beneficiile acestei măsuri:

- Număr estimat beneficiari: 5.000 mame.

- Subvenție pentru angajator: 2.250 lei/lună timp de 12 luni; obligație de menținere a raportului de muncă încă 18 luni.

- Măsuri complementare: scutirea de la plata contribuției asiguratorii pentru muncă, formare profesională pentru reîncadrare și sprijin pentru costurile de îngrijire a copiilor (0–6 ani), în limita programului de lucru.

- Finanțare: fonduri europene nerambursabile sau bugetul asigurărilor sociale.

Facilități fiscale pentru proiecte ce utilizează gazul natural ca materie primă:

• Se aplică din momentul începerii exploatării zăcământului

Neptun Deep, la sfârșitul anului 2026.

• Recuperare accelerată a investiției în echipamente tehnologice.

• Credit fiscal pentru gazul folosit ca materie primă în producție,

nu pentru cel utilizat drept combustibil.

Gazul să reprezinte o parte importantă din costul produsului finit (>30%), precum în industria petrochimică și a îngrășămintelor.

Finanțare preferențială pentru proiecte critice

• Înființarea unui Fond de investiții susținut de stat și instituții

financiare internaționale.

• Se reduce costul capitalului pentru proiecte critice, în special

centrale stabile de tip nuclear, hidro sau gaz.

• Creșterea producției interne stabile (bandă) și modernizarea

rețelelor reduce importurile energetice și scade costul energiei.

Ținta: Reducerea deficitului comercial cu 500–700 milioane de euro anual, în 3-5 ani.

