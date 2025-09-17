PSD cedează 3 prefecturi către USR, inclusiv Bucureștiul. Compromisul făcut înainte de congresul social-democraților - surse

17-09-2025 | 21:11
Sorin Grindeanu si Dominic Fritz
Inquam Photos / Octav Ganea

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor, PSD urmând să cedeze trei prefecturi pentru USR, printre care şi Capitala, afirmă surse politice.

autor
Adrian Popovici

USR ar fi trebuit să numească nouă prefecţi, conform algoritmului din coaliţia din guvernare. Însă Dominic Fritz şi Sorin Grindeanu au ajuns la un acord: USR să primească mai puţine prefecturi, dar mai multe posturi de secretar de stat. Astfel, înainte de Congres, Sorin Grindeanu şi-a păstrat prefecţii în judeţele conduse de social-democraţi, notează News.ro.

La schimb,USR îşi consolidează puterea acolo unde are primari (Timişoara şi Bacău) plus principalul bazin electoral - Bucureşti. În plus, USR va avea 13 secretari de stat în ministere cu greutate, printre care: Justiţie, Finanţe, Fonduri Europene, Sănătate sau Muncă.

Coaliţia de guvernare a ajuns la un acord pe împărţirea prefecturilor. Conform algoritmului politic, PSD şi PNL ar fi trebuit să cedeze 9 funcţii de prefect pentru USR. Cele două partide şi-au împărţit prefecţii încă din 2021, când au început să guverneze împreună. Iar UDMR, în decembrie 2024, a intrat la guvernare cu această condiţie: să poată numi prefecţi în patru judeţe dominate de comunitatea maghiară: Harghita, Covasna, Mureş şi Satu Mare.

Compromisul făcut de PSD și USR

În urma negocierilor, liderul PSD Sorin Grindeanu şi preşedintele USR Dominic Fritz au ajuns la un compromis: PSD să rămână cu mai mulţi prefecţi, iar USR să primească la schimb mai multe posturi de secretar de stat.

PSD a cedat în final trei prefecturi: Bacău, Timiş şi Bucureşti. Bacăul este condus de primarul USR Lucian Stanciu Viziteu, în timp ce primarul Timişoarei e chiar preşedintele partidului Dominic Fritz. De altfel, cei doi sunt singurii primari de reşedinţă de judeţ pe care îi are USR.

În plus, USR a mai obţinut şi prefectura Capitalei, deţinută în acest moment de Mugur Toader, fost primar al Sectorului 2. Toader este fratele Rodicăi Nassar, aflată la al şaselea mandat de parlamentar PSD. De asemenea, USR a primit şi prefectura Botoşani, judeţ condus de liberalul Valeriu Iftime, unul dintre apropiaţii premierului Ilie Bolojan. În concluzie, USR va conduce patru prefecturi în loc de nouă, cât i s-ar fi cuvenit.

În schimb, USR va avea 13 secretari de stat, mai mult decât ponderea din coaliţie. Astfel, partidul condus de Dominic Fritz va avea câte un secretar de stat la Justiţie şi Finanţe, ministere care avizează orice proiect de lege sau de hotărâre care ajunge pe masa Guvernului.

Tot câte un secretar de stat va trimite la Sănătate, Dezvoltare şi Muncă şi Fonduri Europene. De asemenea, USR va numi doi secretari de stat la Mediu şi trei la Ministerul Economiei, care mai cuprinde Digitalizare, Antreprenoriat şi Turism. Ministerul Economiei este condus de Radu Miruţă, membru USR.

În acest moment, USR mai numără un sectar de stat la Transporturi: Horaţiu Cosma, unul dintre apropiaţii lui Cătălin Drulă. Plus Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al partidului, care ocupă şi funcţia de secretar de stat la cabinetul vicepremierului Ionuţ Moşteanu. În total, 13 secretari de stat.

