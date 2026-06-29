PSD, acuzații grave la adresa lui Siegfried Mureșan, propus premier de PNL: ”A ajuns europarlamentar cu banii din corupţie”

"De ce Siegfried Mureşan NU trebuie să ajungă şi nu va ajunge prim-ministrul României? Pentru că: 1. A ajuns europarlamentar cu banii din corupţie ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP şi s-a dus la PNL. 2. A votat împotriva agriculturii româneşti în Parlamentul European, susţinând interesele altor state în Acordul Mercosur. 3. A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viaţa din România, şi-a petrecut ultimii 20 de ani în afara ţării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoştinţe despre realităţile din România. 4. Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanţia de securitate cea mai importantă pentru România! 5. Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune", se arată într-un mesaj publicat luni pe pagina de Facebook a PSD.

Potrivit sursei citate, un om cu aceeaşi mentalitate economică şi politică precum a lui Bolojan nu poate face schimbarea cerută de români.

"PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureşan! Sub nicio formă! Ruşine Bolojan, pentru această propunere de premier", transmit social-democraţii.