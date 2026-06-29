PSD, acuzații grave la adresa lui Siegfried Mureșan, propus premier de PNL: ”A ajuns europarlamentar cu banii din corupţie”

Stiri Politice
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Siegfried muresan id256035 inquam photos octav ganea
Inquam Photos / Octav Ganea

Partidul Social Democrat afirmă că Siegfried Mureşan nu trebuie să ajungă şi ”nu va ajunge prim-ministru” pentru că a ajuns europarlamentar cu banii din corupţie ai "baronului Pinalti", pus pe listă de Elena Udrea.

autor
Cristian Matei

"De ce Siegfried Mureşan NU trebuie să ajungă şi nu va ajunge prim-ministrul României? Pentru că: 1. A ajuns europarlamentar cu banii din corupţie ai baronului Pinalti. Pus pe listă de Elena Udrea, la comanda turnătorului Băsescu. Apoi a trădat PMP şi s-a dus la PNL. 2. A votat împotriva agriculturii româneşti în Parlamentul European, susţinând interesele altor state în Acordul Mercosur. 3. A lucrat mai mult în simbria statului german, decât pentru România. Este rupt total de viaţa din România, şi-a petrecut ultimii 20 de ani în afara ţării. Un om de la Bruxelles cu ZERO cunoştinţe despre realităţile din România. 4. Este profund anti-american, în contextul în care Parteneriatul strategic cu SUA este garanţia de securitate cea mai importantă pentru România! 5. Este omul lui Bolojan, care a băgat economia în recesiune", se arată într-un mesaj publicat luni pe pagina de Facebook a PSD.

Potrivit sursei citate, un om cu aceeaşi mentalitate economică şi politică precum a lui Bolojan nu poate face schimbarea cerută de români.

"PSD nu-l va vota premier pe Siegfried Mureşan! Sub nicio formă! Ruşine Bolojan, pentru această propunere de premier", transmit social-democraţii.

Mesajul transmis de PSD vine la scurt timp după ce Mureșan a afirmat că Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupția politică prin OUG 13.

Siegfried Mureșan este de 12 ani eurodeputat, dar își va pierde mandatul dacă ajunge premier. Are studii economice absolvite în București și la Berlin, dar și experiență în poziții-cheie din Parlamentul European.

El a fost propus de PNL-USR-UDMR pentru postul de premier.

Cine este Siegfried Mureșan

Este vicepreședintele Partidului Popular European, negociatorul-șef pentru viitorul buget al Uniunii Europene și conduce delegația pentru relațiile cu Republica Moldova. De curând a fost ales și vicepreședinte al liberalilor. Siegfried Mureșan spune că vrea să continue reformele începute de Ilie Bolojan.

Guvernul de stânga PSD, cu Sorin Grindeanu prim-ministru, are majoritate cu voturile PNL, UDMR și ale Minorităților, dacă cele trei partide parafează un acord politic, în vreme ce guvernul de dreapta PNL-USR-UDMR, cu Siegfried Mureșan premier, nu strânge voturile necesare fără PSD.

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Sursa: Agerpres ProTV

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