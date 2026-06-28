El mai arată că în inima lor, multi politicieni PSD sunt anti-europeni şi PSD va ţine mereu România la marginea Europei.

”Faptul că pesediştii au o problemă cu lunga mea experienţă europeană confirmă că, pentru ei, Europa nu este ceva bun, pozitiv, spre care aspiră.

Ei nu înţeleg că Europa ne face mai puternici, că suntem parte a culturii şi a civilizaţiei europene”, scrie Siegfried Mureşan pe Facebook.

Europarlamentarul PNL arată că, în inima lor, multi politicieni PSD sunt anti-europeni.

”Nu le plac regulile, nu le plac legile, nu le place transparenţa. De aceea, se şi simt atât de bine alături de AUR”, precizează Siegfried Mureşan.

El mai spune că ”PSD-ul va ţine mereu România la marginea Europei”.

”Eu cred că România merită să fie în mijlocul Europei”, arată el în mesaj.