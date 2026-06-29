El este propus premier de PNL, USR și UDMR.

"Încrederea la nivel european se câştigă doar prin fapte. Niciodată doar prin vorbe. Uniunea Europeană nu va uita niciodată că Partidul Social Democrat, sub conducerea premierului Sorin Grindeanu, a încercat să legalizeze corupţia politică prin OUG 13. Imaginile cu sutele de mii de oameni care au ieşit în stradă pentru apărarea valorilor europene, a regulilor şi a statului de drept vor rămâne întipărite pentru foarte mult timp în mintea partenerilor europeni", a scris Mureşan pe Facebook.

Potrivit acestuia, "un alt moment de neîncredere a fost întârzierea la implementarea PNRR, fuga de reforme şi deficitul de 9,3% al lui Marcel Ciolacu, cu Sorin Grindeanu membru al Guvernului".

"Încrederea a fost recâştigată în ultimul an prin rezultate, prin faptul că Guvernul României, în acest an, a făcut ce a promis, a oprit risipa şi şi-a respectat angajamentele din PNRR. Dovadă faptul că cererea de plată 4 din PNRR a fost adoptată imediat şi integral. Sorin Grindeanu va fi întotdeauna premierul OUG 13, incapabil să câştige încrederea pentru România", a mai scris Siegfried Mureşan.