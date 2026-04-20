El a afirmat, duminică, în cadrul unei emisiuni la B1 TV, că nu se mai poate baza pe membri ai guvernului care nu îşi asumă un act de responsabilitate.

„Gândiţi-vă că, în condiţiile în care ai oameni care reprezintă Guvernul care îl critică pe premier prin postări, ceea ce nu se face în niciun guvern din lumea asta, atunci, dacă nu au demnitatea să demisioneze, trebuie să le-o redai, eliberându-i din funcţie. (...) Oamenii care nu înţeleg că a fi într-un guvern înseamnă şi un act de responsabilitate şi de decenţă publică, vă daţi seama că, dacă nu te poţi baza pe ei, indiferent ce guvern este, decizia raţională este să îi înlocuieşti", a declarat Bolojan.

Portofoliile vacante

Referindu-se la portofoliile care vor rămâne vacante, prerogativele miniştrilor care vor pleca din guvern vor fi preluate de miniştrii care vor fi menţinuţi în Executiv.

„În condiţiile în care s-a întâmplat o astfel de situaţie, pe care (...) nu mi-o doresc, pentru că cred că n-avem nevoie de o criză, atunci vom proceda conform reglementărilor constituţionale şi, cel puţin într-o primă etapă, dacă vor fi retraşi miniştrii, alţi membri ai Cabinetului vor prelua portofoliile care se vacantează în urma retragerii miniştrilor. Este important ca Guvernul să lucreze în perioada următoare, pentru că v-am spus că avem problema fondurilor europene, avem problema reducerilor de cheltuieli pe care trebuie să le facem... Gândiţi-vă că noi am lăsat partea de reduceri de cheltuieli să se facă etapizat, inclusiv anul acesta. Dacă nu ne vom reduce cheltuielile în continuare, prin închiderea reformelor care sunt începute, atunci, în mod evident, datele financiare din a doua parte a anului vor arăta diferit faţă de ceea ce s-a proiectat. Dacă mai adăugăm şi criza care vine ca urmare a războiului din Golf legat de creşterea preţului carburanţilor care au şi ei o influenţă pe componenta de inflaţie, înseamnă că există posibilitatea să avem o perturbaţie economică, nu doar cea bugetară", a adăugat Ilie Bolojan.

Guvernul, demis doar prin moțiune de cenzură

El susţine că guvernul pe care îl conduce îşi va menţine mandatul până ce va fi demis printr-o moţiune de cenzură în Parlament.

„Vom proceda conform prevederilor constituţionale. Cât timp guvernul nu este demis de către Parlament, printr-o moţiune de cenzură, el va funcţiona în termenele care sunt prevăzute de Constituţie. Acesta este un act de responsabilitate pentru ţara noastră, practic, nu o agăţare de funcţie, pentru că, v-am spus, dacă ar fi nişte soluţii la această criză, dacă dacă am vedea nişte propuneri, nu doar declaraţii generale, ce nu s-a făcut bine, ce se poate face, dar nu propuneri care n-au niciun fundament financiar în spate, pentru că asta le ştie toată lumea. Nu ne mai putem permite să facem acest lucru. De asemenea, am mai spus, mai e un motiv pentru care sunt toate tensiunile pe care le vedem, ţine de un deranj pe care în calitate de premier l-am generat. Gândiţi-vă că, indiferent de câte taxe aduni, indiferent câte economii faci, dacă nu astupi nişte găuri, dacă nu elimini nişte pierderi cronice, n-ai făcut nimic şi am învăţat asta din cei 20 de ani de administraţie", a mai spus liderul PNL.

PNL nu va colabora cu PSD dacă generează o criză

Premierul României, Ilie Bolojan, a mai precizat că PNL nu va colabora cu PSD, dacă acesta va genera o criză politică.

„Eu am încredere în colegii mei şi Partidul Naţional Liberal are o rezoluţie care prevede cât se poate de clar că, dacă PSD generează o criză politică, PNL nu va colabora cu PSD după aceea. Asta înseamnă că este o decizie în momentul de faţă şi zilele următoare, luni seara şi marţi dimineaţa, când avem şedinţa, la ora 10:00, a Biroului Politic Naţional Extins, în funcţie de ceea ce se va întâmpla, mâine vom lua nişte decizii", a spus Bolojan.

Părerea președintelui Nicușor Dan

Întrebat dacă crede că preşedintele Nicuşor Dan nu îl place în funcţia de premier, Ilie Bolojan a arătat că în acest caz nu e vorba de plăcut, e vorba de a fi responsabil, de a colabora, iar în această privinţă a avut o colaborare bună cu şeful statului în această perioadă.

„În condiţiile pe care le avem, din punct de vedere politic, gândiţi-vă că e o situaţie politică parlamentară destul de complicată, cu un parlament fragmentat, aşa cum îl ştim, cu partide în care niciun partid n-a trecut mai mult de 25% de voturi la alegerile trecute. Deci e nevoie de coaliţii şi e nevoie să ai cel puţin trei partide într-o coaliţie, dacă nu patru, ca să ai cât de cât un pachet de voturi care să se apropie de o majoritate parlamentară. Deci e greu de presupus că poate să fie, să spunem, acum un partid care să aibă un premier care să depindă exclusiv de acel partid sau, nu ştiu, de o propunere pe care o face preşedintele. E nevoie de discuţii şi de dialog", a mai spus Bolojan.

Social-democraţii se reunesc, luni, la ora 17:00, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment inedit, intitulat ”Momentul adevărului”, pentru a-şi consulta membrii cu privire la rămânerea în actuala coaliţie de guvernare.