Un report de peste 27,54 milioane de lei, aproximativ 5,24 milioane de euro, se înregistrează la categoria I a jocului Loto 6/49, iar la Noroc depăşeşte 6,57 milioane de lei (peste 1,25 milioane de euro), informează Loteria Română.

La Joker, la categoria I, reportul a ajuns la 2,45 milioane de lei (468.600 de euro), iar la categoria a II-a, de peste 92.500 de lei. La Noroc Plus este în joc o sumă de peste 195.500 de lei (37.200 de euro). La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 744.700 de lei (141.800 de euro), iar la categoria a II-a de peste 39.100 de lei. La Super Noroc este la categoria I un report în valoare de 226.200 de lei (43.100 de euro). La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat joi un câştig în valoare de 501.801,84 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenţie loto din Broşteni, judeţul Suceava.