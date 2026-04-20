Ministrul Apărării: „E momentul adevărului când decidem dacă alegem cutiile de pantofi sau o administrație corectă”

„«Momentul adevărului» nu e o lozincă. E o oglindă. Iar unii evită să se uite în ea. Când am intrat în Guvern, ca ministru, am găsit ani de inerţie împachetaţi pe scurt: «nu se poate». Un refren repetat prea mult timp de cei care au condus ţara ani de zile. Pentru antreprenori, pentru cetăţeni, pentru orice iniţiativă reală. Doar câteva luni mai târziu, realitatea i-a contrazis: se poate. Cu direcţie, cu eforturi constante de a face faţă presiunilor şi fără resemnare. De la lucruri aparent mărunte, până la decizii strategice, cum ar fi fabrica de pulberi de la Făgăraş, programe de înzestrare a Armatei Române prin SAFE, cu producţie în România, recuperarea unor active ale statului, trimiterea spre cercetare a celor care au tratat bunurile publice ca pe proprietăţi personale”, afirmă, luni, ministrul Apărării Naţionale, Radu Miruţă, într-o postare pe pagina sa de Facebook.

În opinia ministrului Apărării, adevărul „nu e confortabil”, însă „tocmai de aceea trebuie spus”.

„Dacă vorbiţi despre «momentul adevărului», spuneţi şi că în ultimele luni nu aţi venit cu nicio soluţie reală pentru criza bugetară creată tot de voi. Toate deciziile Guvernului Bolojan au fost luate cu acordul PSD în Coaliţie. Nu poţi fi ziua la guvernare şi seara în opoziţie la televizor şi pe reţelele sociale. Oamenii politici maturi îşi asumă decizii, nu dau foc la casă ca să se laude apoi că vor să stingă flăcările, dar nu au apă şi niciun alt plan. Dacă tot invocaţi acest «moment», spuneţi şi ce aţi făcut în ultimele decenii: de ce industrii întregi au fost ţinute pe loc, de ce funcţiile au devenit recompense politice şi nu responsabilităţi, de ce performanţa a fost înlocuită cu loialitatea. Şi mai ales: explicaţi dezastrul bugetar lăsat în urmă”, afirmă ministrul Apărării.

Miruţă consideră că este „normal” să existe nemulţumire, întrucât reconstrucţia „nu vine cu aplauze, ci cu decizii dificile”.

„Curăţenia doare. Dar stagnarea costă şi mai mult. Adevăratul moment al adevărului nu separă partide. Separă oamenii serioşi de cei care doar joacă roluri. Responsabilitatea de spectacol. Şi, încet, începe să devină clar cine de care parte este. PSD spune că nu îl mai susţine pe Ilie Bolojan. E dreptul lor chiar să nu respecte un protocol al Coaliţiei. Dar nu doar despre Ilie Bolojan e vorba, ci despre zbaterea PSD de a ţine ţara noastră captivă intereselor de partid. Pe asta e lupta, mascată sub tot felul de ambalaje sclipicioase”, menţionează Miruţă.

Ministrul adaugă că Guvernul Bolojan a tăiat privilegii şi a înlocuit „obişnuita răsplată politică cu performanţa”.

„Cum vom face asta fără suport parlamentar în caz că PSD îşi va retrage miniştrii? Mai greu, dar nu a fost uşor nici în ultimele luni. Dacă direcţia este corectă, eu cred că oamenii de bună-credinţă din această ţară vor înţelege cine trebuie susţinut. PSD nu poate să şantajeze o ţară întreagă şi să joace poker politic cu destine. Prosperitatea nu e un concept abstract, ci vine ca urmare a deciziilor politice şi guvernamentale corecte. Curăţenia doare, dar trebuie să plătim acest preţ”, mai spune Miruţă.

Demnitarul subliniază că, dacă toate „apelurile la raţiune sunt fără ecou”, USR este pregătită să meargă „şi în alegeri anticipate”, dar să renunţe la lupta începută şi să lase ţara „pe mâinile combinaţiilor PSD style”, după 10 luni când „abia” a început curăţenia, „ar fi un abandon”.

„E «momentul adevărului» care poate separa lideri de interese de partid! E «momentul adevărului» când decidem ce alegem - zborurile Nordis şi cutiile de pantofi, jocurile băieţilor deştepţi din energie sau o administraţie corectă şi cu cap? Împreună, oamenii buni, putem duce România acolo unde merită să fie!”, încheie ministrul Radu Miruţă.

Consultare decisivă în PSD privind retragerea sprijinului politic pentru premierul Ilie Bolojan

Social-democraţii se reunesc, luni, la ora 17.00, la Palatul Parlamentului, într-un eveniment inedit, intitulat ”Momentul adevărului”, pentru a-şi consulta membrii cu privire la rămânerea în actuala coaliţie de guvernare.

Potrivit liderilor PSD, consultarea va avea o singură întrebare, care va fi decisă luni dimineaţă, într-o şedinţă a Biroului Permanent Naţional al partidului şi se va referi la retragerea sprijinului politic premierului Ilie Bolojan.

În condiţiile în care premierul Bolojan a anunţat că nu va demisiona, PSD spune că următorul pas va fi retragerea miniştrilor săi de guvern.

Astfel, actualul Executiv îşi schimbă structura şi rămâne interimar timp de 45 de zile, interval în care este aşteptată şi o moţiune de cenzură, în Parlament.

Contextul este extrem de tensionat, în condiţiile în care, inclusiv duminică seară, liderul PSD Sorin Grindeanu şi liderul PNL, premierul Ilie Bolojan, s-au atacat reciproc în cadrul unor emisiuni TV.