De ce nu se oferă ceasuri cadou în China. Ce spun superstițiile

În realitate, acest gest este considerat o jignire uriașă și o dorință de rău augur, din cauza unei superstiții adânc înrădăcinate. Iată de ce să nu dăruiești niciodată un ceas cadou unei persoane din China.

Semnificația profundă a ceasurilor în cultura chineză și legătura cu moartea

Ca să înțelegi de ce un ceas poate fi un cadou delicat în cultura chineză, trebuie să pornești de la un lucru foarte important: în China, multe cuvinte, obiecte și simboluri au semnificații ascunse legate de felul în care sună. De aceea, oamenii acordă multă atenție numerelor, culorilor sau cadourilor oferite la aniversări, vizite și sărbători.

Problema legată de ceasuri vine din asemănarea dintre două expresii chinezești. Formula care înseamnă „a dărui un ceas” se pronunță aproape la fel ca expresia folosită pentru „a însoți pe cineva pe ultimul drum” sau „a participa la funeralii”. Din acest motiv, un ceas oferit cadou poate fi interpretat ca un simbol al sfârșitului vieții sau ca un mesaj legat de moarte. Nu obiectul în sine este văzut ca fiind rău, ci asocierea pe care oamenii o fac din cauza pronunției asemănătoare.

Sensibilitatea este și mai mare atunci când cadoul este oferit unei persoane în vârstă. În multe familii chineze, un astfel de gest poate părea lipsit de respect, pentru că transmite indirect ideea că „timpul se apropie de final”. De aceea, mulți evită să ofere ceasuri părinților, bunicilor sau persoanelor importante din familie, mai ales la aniversări și evenimente fericite.

Totuși, lucrurile nu sunt la fel peste tot. China are regiuni și tradiții diferite, iar generațiile tinere sunt uneori mai puțin stricte legat de aceste reguli. În marile orașe, de exemplu, mulți oameni oferă și primesc ceasuri fără să considere gestul ofensator. Chiar și așa, în multe ghiduri culturale și reguli de etichetă, ceasurile apar încă pe lista cadourilor pe care este mai bine să le eviți.

De ce expresia „a dărui un ceas” este asociată cu ghinionul în China

Motivul pentru care un ceas este văzut uneori ca un cadou cu ghinion în China ține, în primul rând, de felul în care sună cuvintele în limba chineză. În mandarină și cantoneză, expresia care înseamnă „a dărui un ceas” se pronunță foarte asemănător cu o expresie legată de funeralii și de însoțirea unei persoane pe ultimul drum.

În cultura chineză, astfel de asemănări între cuvinte sunt luate foarte în serios. De multe ori, anumite obiecte, numere sau expresii sunt considerate norocoase sau ghinioniste tocmai din cauza felului în care sună. Din acest motiv, un ceas nu mai este văzut doar ca un obiect elegant sau util. Pentru unele persoane, el poate transmite indirect ideea că „timpul se apropie de final”, lucru considerat nepotrivit mai ales când este vorba despre părinți, bunici sau persoane mai în vârstă.

Un exemplu cunoscut a avut loc în 2015, când un oficial britanic i-a oferit un ceas de buzunar primarului din Taipei, scrie The Guardian. Gestul, care în multe țări ar fi fost văzut ca elegant și respectuos, a fost considerat o gafă culturală tocmai din cauza acestei asocieri cu moartea și funeraliile. Totuși, există și metode prin care oamenii încearcă să „evite” simbolistica negativă. De exemplu, dacă cineva primește un ceas, poate oferi o sumă simbolică de bani celui care l-a dăruit. În acest fel, obiectul nu mai este considerat cadou, ci cumpărat simbolic, iar sensul negativ dispare. Unii aleg și o variantă mai simplă: persoana care primește cadoul își alege singură ceasul, iar celălalt doar îl plătește.

Alte cadouri interzise sau sensibile în cultura chineză

Ceasul este probabil cel mai cunoscut exemplu de cadou considerat sensibil în cultura chineză, dar nu este singurul. În multe cazuri, problema apare din cauza felului în care sună anumite cuvinte sau din cauza asocierilor cu despărțirea, boala sau moartea.

În cultura chineză, simbolurile și jocurile de cuvinte au o importanță foarte mare, mai ales când vine vorba despre cadouri oferite la aniversări, sărbători sau întâlniri oficiale, conform SCMP.com.

Perele și umbrelele sunt printre cele mai cunoscute exemple. În limba chineză, denumirile lor seamănă cu expresii legate de separare sau despărțire. Din acest motiv, multe persoane evită să ofere pere sau umbrele partenerului de cuplu ori prietenilor apropiați, pentru că gestul poate transmite ideea unei rupturi.

Și pantofii sunt priviți cu atenție în cultura chineză. În unele situații, cuvântul pentru „pantof” este asociat cu idei negative sau cu ghinionul. Există și credința că a oferi pantofi prea strâmți poate simboliza o viață grea sau plină de probleme pentru persoana care îi primește. Din acest motiv, pantofii nu sunt mereu cea mai bună alegere pentru un cadou formal.

Un alt simbol foarte cunoscut este pălăria verde. În cultura chineză, dacă un bărbat primește o pălărie verde, gestul poate fi văzut ca o insultă. Expresia este asociată cu infidelitatea partenerei și cu ideea că bărbatul este înșelat. Tocmai de aceea, mulți evită complet acest tip de cadou.

Nici medicamentele nu sunt considerate un cadou inspirat pentru o persoană sănătoasă. Gestul poate transmite ideea că persoana respectivă este bolnavă sau că îi dorești probleme de sănătate. La fel de importante sunt și culorile ambalajului. În cultura chineză, albul și negrul sunt asociate frecvent cu funeraliile și tristețea. Din acest motiv, multe persoane evită să împacheteze cadourile în aceste culori, mai ales la evenimente fericite.

Și numerele sunt importante în cultura chineză. Cifra 4 este evitată frecvent pentru că pronunția ei seamănă cu cuvântul „moarte”. În schimb, cifra 8 este considerată foarte norocoasă și este asociată cu prosperitatea și succesul financiar. Din acest motiv, chiar și felul în care este oferit un cadou poate conta. De exemplu, un set de patru obiecte poate fi văzut ca nepotrivit, în timp ce numerele pare sau combinațiile cu 8 sunt considerate mai norocoase.