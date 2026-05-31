Doar familia din apartamentul care a luat foc după explozia dronei nu poate reveni. Locuința a fost distrusă și, atât mama cât și fiul ei, amândoi răniți, sunt internați în spital.

Apartamentul peste care a căzut drona rusească are o gaură imensă în tavanul holului de la intrare. Pereții sunt negri de fum și în jur se văd doar resturi. Mama și fiul care locuiau acolo, aflați acum în spital, sunt singurii care nu se pot întoarce acasă. Rând pe rând, vecinii lor au venit să vadă în ce stare le sunt casele. 70 de persoane au fost evacuate după explozia dronei.

Locatar: „A fost groaznic, deasupra mea a fost nenorocirea. M-am speriat tare de tot, mi-a spart geamurile de la sufragerie, ușa a sărit din balamale”.

Locatară: „Greu, și singură... Am stat toată noaptea în stradă”.

George Todereașc, prefectul județului Galați: „În momentul de față, avem certitudinea că structura blocului nu a fost afectată”.

Rețeaua electrică funcționează din nou, dar pentru reluarea alimentării cu gaze este nevoie de verificări de specialitate atât la reteaua comună, cât și la instalațiile individuale din apartamente, spun autoritățile. Astfel, mulți dintre locatari au spus că vor merge la rude până este rezolvată și această situație.

Proprietarii locuințelor afectate de deflagrație vor primi ajutoare de urgență de la 10.000 de lei, pentru cele cu avarii mai puțin grave, la 25.000 de lei dacă suprafața afectată depășește 25%. Autoritățile locale spun că banii sunt acordați doar pentru imobil, nu și pentru mașinile peste care au căzut resturi.