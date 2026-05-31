Ultimele contracte s-au parafat vineri seara, a anunțat ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță. Cu o singură excepție: contractul pentru transportoare blindate Piranha, care a avut un preț aproape dublu.

Ministerul avea aprobate 831 de milioane de euro pentru achiziția de transportoare Piranha 5 și, ca să nu îi piardă, i-a alocat pentru cumpărarea unei noi tranșe de mașini de luptă pentru infanterie. Dintre programele de înzestrare, cele mai importante sunt cele prin care militarii vor fi dotați cu sisteme antidronă Skynex și Skyranger.

Generalul de brigadă Ion-Cornel Pleșa - șeful Direcției generale pentru armamente: „Noi când ne pregătim pentru lupta antidronă trebuie să ne gândim și la eficiența economică. Nu putem doborî cu o rachetă de câteva milioane de euro o dronă care costă 20.000 de euro”.

Radu Miruță, ministrul interimar al Apărării: „Suntem printre primii cei care comandăm astfel de lucruri, mulți politicieni care s-au perindat pe la conducerea armatei române au spus că avem de toate și s-au creat niște așteptări exagerate. Nu, nu avem capabilități suficiente de luptă împotriva dronelor.”

Primele sisteme antidronă ar trebui să fie livrate în România începând de anul viitor.