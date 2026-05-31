Printre sutele de participanți au fost multe fete. Unele au început să meargă cu motocicleta de la 16 ani.

Motociclistă: „Am dat de permis la 16 ani, de A1. Îmi plac de când sunt mică.”

Motociclistă: „Trebuie să ai un anumit curaj și inconștiență ca să mergi pe motor.”

Reporter: „Și îl aveți?”

Motociclistă: „Normal.”

Bikerii s-au făcut remarcați cu motoarele turate și s-au întrecut în povești despre aventurile pe două roți.

Chiar dacă au motoare care ating și 400 km/h, motocicliștii au mers cu viteză redusă, mai ales că în fruntea coloanei era un ofițer de la Poliția Rutieră.

Motociclist: „Venim de la Hațeg, județul Hunedoara. E super, ne place mult aici, super atmosferă, drumul la fel.”

Motociclist: „Îmi place extraordinar de mult. Noi suntem de la Vâlcea, am venit și de la Deva, și de la Sibiu, și de la Pitești. Ne strângem, mergem la fiecare deschidere de sezon.”

Simona Popescu, organizatoarea întâlnirii: „Este o pasiune pe care o dezvolt de câțiva ani și am vrut să adun comunitatea moto, să fim cât mai uniți, cât mai aproape.”

Întâlnirea a ținut până seara, când bikerii au pornit spre casele lor.