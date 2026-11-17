Comisia Europeană avertizează că revenirea va fi lentă și depinde de capacitatea Guvernului de a reduce deficitul, fără să sacrifice investițiile.

România și Irlanda sunt singurele țări din Uniunea Europeană ale căror economii ar urma să scadă anul acesta.

Ce estimează Comisia Europeană

În cea mai nouă prognoză, specialiștii Comisiei Europene estimează o scădere de 0,3% pentru România, în timp ce economia europeană va crește, în medie, cu 1,4%. Scăderea consumului, creșterea unor taxe la începutul anului și scumpirile din energie care au venit în valuri au frânat motoarele economiei.

Valdis Dombrovskis, comisar european pentru Economie: Este important ca România să își pună în ordine finanțele publice, pentru a asigura în continuare stabilitatea financiară în România.

După scăderea din acest an, economia ar urma să își revină treptat, cu o creștere de 1,8% în 2027 și 2,2% în 2028.

Investițiile, inclusiv cele susținute prin fonduri europene, au împiedicat o scădere și mai mare a economiei. În schimb, consumul a fost afectat de scumpiri și de înghețarea pensiilor și salariilor de la stat.

Corespondent ȘtirileProTV: Specialiștii din Comisia Europeană spun că pensiile și salariile ar putea crește anul viitor cu 6-7%. Bugetul ar putea suporta aceste creșteri, dacă Guvernul continuă măsurile luate până acum și nu se abate de la planul de reducere a deficitului bugetar. În cazul pensiilor, e suficient să se aplice legea din 2023, care prevede majorarea lor cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat.

Între timp, România se confruntă cu cea mai mare rată anuală a inflației din Uniunea Europeană, ceea ce scade puterea de cumpărare.

Prețurile ar urma să crească la noi în medie cu 7,9% anul acesta, față de 3,3%, cât este prognoza pentru media europeană.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: Este o evoluție fluctuantă ce contribuie - în primul rând, nivelul prețurilor din energie, ca urmare a războiului din Iran.

Economiștii europeni mai atrag atenția că incertitudinile din industria auto și instabilitatea politică ar putea întârzia revenirea economiei.