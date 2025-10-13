PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere - Surse

13-10-2025 | 17:28
lideri psd
Inquam Photos / George Calin

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie, au declarat surse pentru Știrile PRO TV.

Constantin Toma,  Lorena Mihăilă

De asemenea, în cadrul Congresului se va discuta eliminarea cuvântului „progresist” din articolul 8 al statului, care să fie înlocuit cu o infromație legat de faptul că partidul apără valori religioase și naționale.

În același timp, se va modifica și numărul prim-vicepreședinți, astfel că vor fi cinci, au mai declarat sursele citate.

Membrii PSD își pot depune candidaturile până pe 20 octombrie, iar până pe 4 noiembrie, candidații și echipele lor trebuie să prezinte programul politic.

Dorin Recean
Premierul Republicii Moldovei, Dorin Recean, a demisionat și se retrage din viața politică. Reacția Maiei Sandu

Sorin Grindeanu este președintele interimar al PSD începând cu data de 20 mai 2025.

Un senator se retrage

Senatorul PSD Titus Corlăţean afirmă, la două luni după ce şi-a făcut publică intenţia de a candida la şefia formaţiunii social-democrate, că încheie „practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD la bine şi la greu”.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a scris Corlăţean pe Facebook.
 

Premierul Republicii Moldova, Dorin Recean, a anunţat luni că demisionează şi se retrage din politică, deşi tocmai fusese ales deputat pe listele PAS, partidul de guvernământ, la alegerile din 28 septembrie.

Parlamentarii AUR au anunțat depunerea unei moțiuni simple împotriva ministrului Agriculturii, Florin Barbu, la Camera Deputaților.

Senatorul PSD Titus Corlăţean a anunțat că renunță la candidatura pentru președinția partidului, susținând că ”PSD seamănă tot mai puţin cu un partid politic”.

Curtea de Conturi a constatat, în urma unui audit, că Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS) s-a confruntat, în ultimul sfert de secol, cu „o serie de disfuncţionalităţi” cu „impact semnificativ”. 

Premierul israelian Benjamin Netanyahu și-a declarat luni în parlamentul israelian angajamentul față de acordul cu gruparea palestiniană Hamas pentru încetarea războiului din Fâșia Gaza.

Clinica privată din Constanța, unde o tânără a murit la câteva ore după ce a născut un băiețel, a fost amendată cu 30.000 de lei de inspectorii Direcției Sanitare. Aceștia au găsit la unitatea medicală mai multe nereguli.

