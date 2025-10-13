PSD a decis când va avea loc Congresul partidului unde se va alege noua conducere - Surse

Consiliul Politic Național al PSD a decis când va avea loc Congresul partidului în care va fi aleasă noua conducere. Evenimentul va avea loc pe 7 noiembrie, au declarat surse pentru Știrile PRO TV.

De asemenea, în cadrul Congresului se va discuta eliminarea cuvântului „progresist” din articolul 8 al statului, care să fie înlocuit cu o infromație legat de faptul că partidul apără valori religioase și naționale.

În același timp, se va modifica și numărul prim-vicepreședinți, astfel că vor fi cinci, au mai declarat sursele citate.

Membrii PSD își pot depune candidaturile până pe 20 octombrie, iar până pe 4 noiembrie, candidații și echipele lor trebuie să prezinte programul politic.

Sorin Grindeanu este președintele interimar al PSD începând cu data de 20 mai 2025.

Un senator se retrage

Senatorul PSD Titus Corlăţean afirmă, la două luni după ce şi-a făcut publică intenţia de a candida la şefia formaţiunii social-democrate, că încheie „practic un ciclu de 24 de ani în politică, întotdeauna în PSD la bine şi la greu”.

„Proiectul nostru de înnoire profundă a PSD nu este din păcate fezabil. Am intrat în această competiţie cu convingerea că putem schimba lucrurile, că putem construi o echipă serioasă, profesionistă, capabilă să redea speranţa acestui partid. Dar realitatea e alta. PSD a devenit un spaţiu dominat de tranzacţii, frici şi calcule personale. Nu mai există curaj, dezbatere reală sau dorinţă de reformă. Am întâlnit mulţi colegi care mi-au dat dreptate, dar prea puţini au fost dispuşi să se implice deschis”, a scris Corlăţean pe Facebook.



