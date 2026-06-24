Propunerea legislativă a fost depusă în 14 aprilie în Parlament şi a obţinut un punct de vedere negativ din partea Guvernului, dar şi avize negative de la comisia juridică şi comisia pentru drepturile omului din Camera Deputaţilor.

Miercuri, propunerea legislativă a fost adoptată tacit de Camera Deputaţilor, ca urmare a depăşirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constituţie, şi va merge la Senat, forul decizional, în forma iniţiatorului, ţinând cont că nu a existat o dezbatere în plen.

Potrivit iniţiativei, Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova.

Proiectul de lege cere negocieri de urgență între România și R. Moldova pentru unire

În proiect se mai arată că Parlamentul României reiterează ataşamentul faţă de prevederile Actului final al Conferinţei C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi paşnice, diplomatice şi abilitează guvernul ţării să înceapă de urgenţă, imediat, negocieri cu autorităţile de la Chişinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova.

După adoptarea prezentei legi şi publicarea în Monitorul Oficial, vor fi notificate autorităţile internaţionale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U., U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispoziţiilor legii, se mai arată în propunerea legislativă.